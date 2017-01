Luego de su viaje repentino a China y de haber dejado el país sin siquiera dedicar un minuto a hablar públicamente para despedirse de los hichas de Boca antes de comenzar a ser parte del Shanghai Shenhua, Carlos Tevez saludó a los fanáticos xeneizes en un video que compartió en Instagram.

“No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo", dijo antes de agradecer "todo el cariño" que le dieron. A la vez aseguró que "no es fácil tomar la decisión" de irse del club "y tampoco es fácil comunicarlo".

"Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo", aseguró “El Apache”.

"Es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron", finalizó.