Incrédulo. Geraint Thomas, de 32 años, vive su mejor momento en las filas del súper poderoso equipo SKY.

El ciclista británico Geraint Thomas se proclamó virtual campeón del Tour de Francia tras la contrarreloj de la 20ª jornada en Espelette. El ciclista del Sky se convierte en el primer galés en ganar la "Grande Boucle" después de un día donde Tom Dumoulin se hizo con el triunfo de la crono por apenas 1" de ventaja sobre Chris Froome, que pasa a ocupar el tercer cajón del podio final en detrimento de Roglic.



El galés no sólo no sufrió en la contrarreloj que debía decidir el podio final del Tour sino que además casi se despide con un doblete, ganando la jornada. Estuvo cerca. Marcó los mejores tiempos en los dos puntos intermedios, pero aflojó en el tramo final, tal vez debido a la alegría que le producía el hecho de ganar su primera "gran vuelta". Entró en meta y celebró con rabia una victoria que muchos ponían en duda desde que se vistiera de amarillo tras la undécima etapa con final en La Rosiere. Parte de su celebración se debía a que, en principio, el triunfo del día era para su amigo y compañero Chris Froome. Sin embargo, la confusión se apoderó de la silla caliente del vencedor. El británico estaba sentado en ella y a su lado, Tom Dumoulin. Los dos miraban la pantalla y el holandés se empezaba a preguntar si el vencedor era él. Los jueces terminaron de confirmarlo para sorpresa de todos, que habían visto cómo el del Sky había sacado 1" al del Sunweb, pero finalmente fue al revés. Dumoulin se hizo con la victoria y se llenó de felicidad al conservar el segundo puesto de la general. Sin embargo, la inmensa alegría se la llevó Thomas, que se abrazó a su patrón Dave Brailsford y no pudo contener las lágrimas tras ganar su primera gran vuelta a los 32 años demostrando el enorme poderío del Sky, la formación que llegó con Froome como jefe de filas pero que se encontró con un nuevo líder sin pensarlo.





Pista local

Hoy en la siesta se disputará en el velódromo de Rawson "Héroes de Malvinas" la segunda fecha de la temporada de Pista doméstica. Será una nueva jornada para vivir lo mejor del piñón fijo en la provincia. En el estreno, la semana pasada y en el mismo escenario, el máximo ganador resultó el Pelado, Rubén Ramos.