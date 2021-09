Tiago Pernía disfruta su momento. Ahora además de acompañar como siempre a su papá Leonel, quien lidera el campeonato del Super TC2000, representa la marca de la mejor manera en la Fórmula Renault. A sus 17 años, este fin de semana corrió por primera vez en San Juan y así expresó sus sensaciones: "Fue una linda carrera, traté de ir al límite, creo que estamos andando mejor que las fechas pasadas, pero lo más importante es que dí todo y disfruté de la carrera lo más que pude", expresó el rubio que debutó el año pasado en el monoplaza. "Soy consciente que hay que ir paso a paso. Estoy aprendiendo y cada día mejor, así que agradezco al equipo por todo lo que hacen día a día".

Tiago Pernía al igual que su papá, arrancó en el fútbol pero se dedicó de lleno a los autos.

Muchas veces llegó para acompañar a su papá, sobre todo al "Eduardo Copello", pero este fin de semana le tocó acelerar por primera vez en el Circuito San Juan Villicum: "Es un circuito muy difícil y muy lindo. Quizás el hecho de no conocerlo me jugó un poco en contra porque creo que podría haber hecho las cosas un poco mejor, pero igual me llevo muchas cosas positivas", aseguró. Ser "hijo de" no es algo que lo incomode al pibe: "Tengo como ejemplo a mi papá y cuento con su ayuda. Es un grande y sabe de esto. Cada vez que vamos a un circuito nuevo me explica cómo es, a la hora de salir a pista sería mucho más difícil si no tuviese sus consejos".

Fanático de Boca y futbolero de ley, Tiago contó que al igual que su papá, arrancó en el fútbol pero aclaró que fue sólo por hobby: "Siempre supe que quería dedicarme a esto. Ojalá pueda dedicarme toda la vida a los autos", manifestó.