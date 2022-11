No le tiembla el pulso a la hora de subirse a la moto y acelerar. Se llama María Almendra, tiene 19 años y este viernes marcará un antes y un después en el ambiente de las picadas. Será la primera mujer sanjuanina en animarse a competir en una picada de motos, lo hará este viernes por la noche en el "Picódromo El Villicum", en Albardón en una competencia organizada y fiscalizada por la Unión Volantes de Albardón.

"Estoy muy motivada, con algo de nervios pero con ganas de querer largar ya", dice María, la chica que continúa preparándose por las tardes para llegar de la mejor manera al debut. Lo hará en una Zanella 110cc., en la categoría 12, 11 y 10 segundos.

¿Cómo surgió la idea de picar? María dice que creció viendo picadas en su Pocito natal. "Mis amigos de la Villa Huarpe y Lote 13 tenían motos y picaban, yo iba siempre a verlos y me encantaba. Las motos me encantan y las picadas me fascinan", dice la chica. Fue su amigo Matías Acosta, el propietario de la moto, quien la incentivó a que largara. "Apenas me dijo le dije que sí. Me encantó la idea porque en San Juan no hay chicas que lo hagan y si bien me tocará ser a mí la primera, esperemos que sea el inicio y que motive a muchas más chicas a sumarse a este boom de las picadas", expresó la joven que representante del "Team Pirulo".

"Hace varios años que voy a picadas, me gustan mucho las motos, me fascina este mundo. Espero que sean muchas las chicas que se animen a esto".

Semanalmente la chica y el grupo viaja hasta la vecina provincia de Mendoza para presenciar las "Picadas de Lavalle". "Ahí corren muchas chicas, de Mendoza, San Luis y Córdoba", agrega María quien se viene preparando por las tardes, ajustando detalles para que el debut sea de la mejor manera. La prueba de pista será el viernes a las 18 y a las 21 comenzarán las competencias. "Estoy con mucha ansiedad pero cuando llegue el día tendré que dar lo mejor de mí", comenta.

Almendra, que terminó el Secundario el año pasado y ya está inscripta para la Tecnicatura en Administración Pública en la UNSJ, tiene dos hermanos varones y una hermana menor. Cuenta que su papá falleció el año pasado y que su mamá María no estaba muy de acuerdo con que la chica se lance a las picadas pero que igual irá verla. "Mi mamá tiene miedos lógicos, que me caiga o que me pase algo, ella está más nerviosa que yo pero también me apoya", expresa.

La chica, oriunda de Pocito Norte, se pone la vara alta. "La idea es ir perfeccionanome y ajustar detalles para ir mejorando. Después quiero subir de categoría", expresó la chica que el viernes en la noche marcará un antes y un después en el Complejo de Velocidad de Albardón.