Hincha número 1. Celia Cuccittini fue clave en diferentes momentos de la extraordinaria carrera profesional de su hijo, Lionel Messi.



La obtención del sexto Balón de Oro para Lionel Messi no sólo significó mucho para el futbolista, sino también para su entorno. Por eso, Celia Cuccittini, la mamá, salió a hablar en los medios, en este caso, con CNN Radio.



"No deja de sorprendernos día a día lo que logra. Y encima lo que es como persona, que es lo principal. Estoy súper feliz, no nos esperábamos el premio. Pensábamos que el quinto había sido el último, esta sorpresa fue hermosa", señaló.



Con respecto a las críticas recibidas por su hijo, dio su opinión y mostró la influencia que genera a su alrededor: "La verdad que me duele. Porque vos podés criticar sin ofender, sin burlarte. Y eso como madre obviamente que me duele".



Por último, se refirió a "la deuda" de la que tantos hinchas argentinos hablan entre el 10 y la Selección argentina. "Ya sabemos toda la familia que tiene una deuda con la Argentina. Pero quién más que él no quisiera ganar un Mundial o una Copa América", concluyó.



Elogio



Antonela Roccuzzo acompañó a Messi a la gala del Balón de Oro y Mikky Kimeney también estuvo al lado de su novio, el joven Frenkie de Jong. Luego de que el argentino obtuviera el galardón por sexta vez, la holandesa le dedicó unas emotivas palabras a la esposa de Leo en su cuenta de Instagram. "Detrás de un hombre exitoso siempre hay una mujer fuerte. Felicidades por otro más Antonela Roccuzzo", escribió Mikki con una postal de ambas en la celebración.