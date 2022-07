Tiger Woods no superó el corte este viernes en la segunda jornada del Abierto Británico de golf y después del hoyo 18 recibió una ovación en el campo de Saint Andrews, tras la cual saludó a los aficionados y terminó entre lágrimas.

A sus 46 años y luego de un accidente de coche que en febrero de 2021 estuvo a punto de costarle la pierna derecha, el deportista estadounidense pudo al menos cumplir su deseo de disputar el 150º British Open. Sin embargo, su actuación en el torneo ha sido muy discreta: el jueves terminó el primer recorrido con una tarjeta de +6, ya a catorce golpes del liderato, y este viernes acabó el segundo recorrido con +3, para acumular un global de +9 (nueve sobre el par del campo), muy por encima del ‘cut’.

“No me retiro”, confirmó este viernes. “Pero no sé si aún seré físicamente capaz de volver aquí, a Saint Andrews, cuando le toque volver a acoger el British Open”, añadió para explicar el motivo de sus lágrimas y de su despedida emotiva del público.

“Voy a jugar más British Opens, pero en ocho años (el tiempo que él estima que pasará antes de que vuelva a celebrarse en el campo de Saint Andrews) no creo seguir siendo todavía lo suficientemente competitivo”, insistió Woods, “emocionado por la ovación y el fervor del público” cuando completó su recorrido.

“A medida que me acercaba al hoyo, la ovación era cada vez más fuerte. La gente ha apreciado lo que he hecho todos estos años en los que he jugado en Escocia, donde me encanta jugar. Todo (el sentimiento) me ha subido cuando me dirigía a la bola”, explicó. Decepcionado, con la cabeza baja y gesto serio, Woods pasó una última vez, al menos en este torneo, por el pórtico del Royal and Ancient, el edificio que acoge la instancia que rige las reglas del golf (salvo en Estados Unidos y México, sometidos al organismo norteamericano USGA).

“Estoy decepcionado por no jugar el fin de semana, pero claramente no he jugado suficientemente bien. Me hubiese gustado haberlo hecho mejor. Saint Andrews sigue siendo mi campo favorito. Me enamoré de él en 1995 y eso no ha cambiado”, admitió en conferencia de prensa.

Woods regresó a la competición en abril en el Masters de Augusta, donde fue 47º, después de dos primeros recorridos positivos. Abandonó luego en el tercer recorrido en el PGA Championship y renunció al US Open. “Ahora no tengo nada previsto. Quizá juegue algo el año próximo, pero no lo sé. Este año simplemente esperaba poder jugar este torneo y he tenido la suerte de poder jugar tres”, explicó al ser preguntado por sus planes inmediatos. El British Open es el único torneo del Grand Slam de golf que se disputa fuera de Estados Unidos.