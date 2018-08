El primero del Ciclón. Nicolás Blandi sale gritando su gol. Fue el descuento de San Lorenzo, que arrancó mal y estaba 2-0 abajo.

Un primer tiempo bárbaro. Con cuatro goles. Con cambios de dominio bien marcados. Con alternativas permanentes. Intenso y luchado. Así salió la primera parte del partido entre Tigre y San Lorenzo, que al final terminó 2-2.



Largó perfecto el Matador, con un gol de Lucas Menossi, a los 5 minutos. Y lo afirmó a los 11", con la conquista de Federico González, que llegó tras un error del arquero Navarro en una entrega con sus pies.



Pero el Ciclón no se amilanó y se fue al ataque decidido. Por eso a los



24" Nicolás Blandi descontó, un tanto discutido por los locales pero bien cobrado por el árbitro. Y después, a los 36" otro Nicolás, en este caso Reniero, sacó provecho de un grueso error de la defensa local y empató el partido 2-2.



Luego, en el complemento, ya no fueron tanto al frente y no hubo cambios en el tablero final. Fue empate entre Azulgranas.