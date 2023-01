Tigre resultó más oportuno y capitalizó los errores de Estudiantes de La Plata, para ganarle por 2-1, en el arranque de ambos en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF). El goleador Mateo Retegui exhibió en el estadio UNO de la capital provincial las credenciales que lo catapultaron como una de las figuras del fútbol argentino en la temporada 2022.



El pibe surgido en las divisiones formativas de Boca Juniors facturó por duplicado (Pt. 42m. y St. 29m.) para garantizar el triunfo de los conducidos por el técnico Diego Hernán Martínez.



Otro hombre de referencia de área como Mauro Boselli (St. 12m.) había convertido el empate provisorio para los conducidos por Abel Balbo, cuando el desarrollo del juego asomaba incierto.



Estudiantes tomó la iniciativa, pero no fue claro en los metros finales ni estuvo fino en la entrega, lo que posibilitó que Tigre, con espacios, se animara a incursionar por los dominios de Andújar.



De hecho, la primera maniobra de riesgo, a los 11m., fue propicia al visitante, cuando una buena jugada colectiva por derecha no encontró en conexión al goleador Retegui, cuando el arquero del 'Pincha' ya salía a cubrir.



A los 15m., el equipo local replicó con un centro de Zapiola, que Boselli no pudo recibir y pasó de largo.



Con el criterio de Ascacíbar y los aportes de Rollheiser, los dirigidos por Abel Balbo se acomodaron mejor en el campo y tuvieron una chance muy nítida para abrir la cuenta, a los 28m., con un remate de Matías Godoy, que pegó en el poste derecho de Gonzalo Marinelli.



Sin embargo, el que golpeó antes de la finalización de la primera etapa resultó el 'Matador' de Victoria. Sobre los 41m., Retegui recibió cesión de Colidio y tomó nota de una distracción defensiva del local, para quedar mano a mano con Andújar. El disparo del exgoleador de Estudiantes (pidió disculpas a los simpatizantes del 'León') se tradujo en la apertura de la cuenta.



En el segundo período, el equipo local adelantó a los laterales (Godoy-Más) con la intención de jugar en campo contrario y asfixiar a un rival que eligió tirar sus fichas a las contras.



Estuvo cerca de aumentar Retegui, a los 6m., con un disparo que se fue junto al palo derecho de Andújar.



Y entonces Estudiantes, en una de las maniobras mejor urdidas, llegó al empate. El volante Ascacíbar, uno de los que regresó para esta campaña, inició la maniobra que derivó en los pies de Boselli, que se anticipó a la defensa contraria y estampó el 1-1, a los 12m.



La paridad parecía caerle bien al desarrollo, con dos equipos que habían bajado el ritmo, producto del intenso calor.



Sin embargo, a los 29m., una nueva cesión -esta vez de cabeza- de Colidio para Retegui le permitió al delantero acomodar su cuerpo y definir a la carrera para batir a Andújar y colocar el 2-1. La voracidad del atacante de Don Torcuato quedó expuesta una vez más.



Así ganó Tigre y se ilusiona con ser protagonista en una temporada 2023 en la que -además- jugará Copa Sudamericana. Estudiantes, a expensas de buenas incorporaciones que trajo, también se permite tener fe de mejorar y estar entre los animadores del certamen.