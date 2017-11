Por fin. Después de un arranque amargo en el torneo, Tigre pudo festejar su primera victoria y la víctima fue el alicaído Estudiantes de La Plata.

Tigre logró su primera victoria en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) ante Estudiantes de La Plata por 2-0 como local, en un encuentro correspondiente a la fecha 9. Matías Pérez García (25m. PT), de penal, e Iván Gómez (19m. ST), en contra, marcaron los tantos de Tigre. Con este triunfo, el conjunto de la zona norte suma 8 unidades y Estudiantes continúa con 11 puntos.



Tigre y Estudiantes brindaron una etapa inicial entretenida y cargada de intensidad, con mucha ida y vuelta, aunque el premio se lo llevó el dueño de casa luego de un dudoso penal sancionado por Andrés Merlos. El "Matador" consiguió su mejor versión cada vez que la pelota pasó por los pies de Matías Pérez García, autor del gol de penal, y Lucas Menossi, su socio fundamental en la generación de juego.



A ellos, se le sumó el lateral derecho Maximiliano Caire, que se soltó cada vez que pudo por su costado y pisó con peligro el área rival.Por su lado, el "Pincha" se desinfló luego de la sanción en su contra, ya que hasta ese momento gozó de las gambetas de Gastón Fernández o de las asistencias de Zuqui, que contó con la más clara en el inicio pero se topó con la figura del arquero Federico Crivelli.



En un partido sencillo de llevar, Andrés Merlos cometió un error en el primer gol. Fernando Zuqui intentó rechazar un centro llegado desde la derecha, despejó mal y el balón le pegó casualmente en la mano. El árbitro, sin dudarlo, sancionó el penal ante la queja de los jugadores de Estudiantes.



El local hizo poco en el complemento aunque con eso le alcanzó para lastimar nuevamente a Estudiantes, cuando con un centro por lo bajo del ingresado Javier Iritier le quebró la resistencia al arquero Mariano Andújar tras un desvío en Iván Gómez. De esta manera, Tigre hizo pie en un desarrollo parejo, que se destrabó con un dudoso penal, y celebró una victoria necesaria para tomar aire en el fondo y para sellar la continuidad de su entrenador Ricardo Caruso Lombardi.



El triunfo de Tigre, donde se destacó la actuación de Pérez García, puede considerarse justo a partir de la efectividad mostrada en un partido en el cual no abundaron las situaciones de gol. Eso si, no le sobró demasiado. Estudiantes tuvo mucho tiempo en su poder la pelota, pero no supo generarle peligro, ni aún con las modificaciones que Lucas Bernardi realizó en la segunda etapa, a un equipo que supo cerrarse bien en defensa, sobre todo en los primeros 20 minutos de partido.



En la próxima fecha, Tigre visitará a Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata recibirá a Atlético Tucumán, sabiendo que el margen de error se estrecha

LA PALABRA DE CARUSO

"Cambiamos hasta conseguir el triunfo"

Entusiasmado. Ricardo Caruso Lombardi volvió a mostrar sus convicciones para revertir el presente de Tigre.



El entrenador de Tigre, Ricardo Caruso Lombardi, explicó que cambiaron hasta "conseguir la victoria", tras superar a Estudiantes de La Plata por 2-0 como local, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF)."Fuimos cambiando hasta que conseguimos un triunfo hoy contra un rival muy complicado", argumentó el ex DT de Sarmiento de Junín. "Creo que ganamos con justicia pero me pone contento por lo que entrenan estos jugadores La verdad que se vienen brindando de una gran manera", valoró en la rueda de prensa.



Además, Caruso Lombardi reconoció: "Matías jugó recién cuando lo vi bien, la gente se enoja pero uno pone a los muchachos cuando los veo mejor. Me puedo equivocar aunque yo pongo al que veo mejor".Finalmente contó que cambiaron la táctica porque ya no sabía "qué hacer" ante la falta de resultados y con la nueva línea de tres defensores consiguió la primera victoria del certamen, que los llevó a los ocho puntos en la tabla de posiciones.