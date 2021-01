El primer escalón a esa enorme ilusión llamada ascenso se llama Tigre en la vida de San Martín y el Matador, golpeado por la realidad dentro de la Zona Campeonato donde terminó en la cuarta colocación de la Zona B, metió un golpe de efecto de cara al partido contra el Verdinegro de este domingo. Se terminó el ciclo del histórico Juan Carlos Blengio y se decidió por Diego Martínez, ex DT de Godoy Cruz y Estudiantes de Buenos Aires quien ya firmó su contrato por una temporada. Hoy dirigirá la primera práctica con el buzo del Matador, con la mira puesta en el ascenso, el principal objetivo de Tigre. Esta campaña que empezó de la mano de Néstor Gorosito y con la histórica participación en la Copa Libertadores, quedó reducida a la pelea mano a mano por un segundo ascenso, demasiado lejos de las expectativas que se armaron desde la contratación del técnico y la conformación del plantel.

Luego del receso y de la decisión de terminar la Primera Nacional en una versión reducida, Tigre quedó en la Zona B de la Fase Campeonato. Ahí, después de una mediocre campaña terminó cuarto, con apenas 8 puntos y un registro de sólo dos victorias, dos empates y tres derrotas. Demasiado poco para un plantel con nombres importantes y hasta conocidos para San Martín como el defensor Facundo Monteseirín y el delantero Pablo Magnín. La campaña no fue la mejor y el revulsivo promete estar en Diego Martínez, que no tuvo un buen ciclo en el Tomba pero conoce la Primera Nacional, luego de la gran campaña con Estudiantes de Caseros. En este torneo de transición, Tigre apenas pudo ganar dos veces: 1-0 a San Martín de Tucumán en el inicio, como visitante y después, el 14 de diciembre pasado, cuando venció por 3-1 Villa Dálmine en Victoria. Había perdido 3-2 con Atlético Rafaela en la segunda jornada y desde esa tercera fecha en la que le ganó al Violeta, nunca más supo de triunfos. En los últimos cuatro capítulos de la Zona Campeonato arrancó con un empate 1-1 en Mendoza con Gimnasia y luego vino el principio del fin para el ciclo Blengio cuando perdió en la quinta como local 1-0 con Defensores de Belgrano. En la sexta jornada no hubo recuperación y no pasó del 1-1 con Sarmiento en Junín, mientras que en la fecha 7, la caída como local ante Deportivo Riestra por 2-1 no sólo marcó el adiós a Blengio sino que además, asestó un golpe duro a un plantel armado para otra cosa. Su última formación fue con Marinelli en el arco; Galmarini, Giacopuzzi, Moiraghi y Prieto en defensa; Compagnucci, Prediger, Zabala y Becker en el medio; Protti y Magnin en el ataque.

EL CAMINO

Electrizante paso final

Los ocho cruces de la Etapa Eliminatoria por el segundo ascenso a Primera División serán a un partido, en cancha neutral y con definición por penales en caso de empate, con una seguidilla de partidos con juegos los días 17, 20, 24, 27 y 31 de enero. Los ganadores pasarán a la Segunda Instancia. Para determinar los cruces, se conformará una nueva tabla de posiciones. Se enfrentarán el 1´ contra el 8´, el 2´ contra el 7´, el 3´ contra el 6´ y el 4´ contra el 5´. Los cuatro ganadores de la Segunda Instancia de la Etapa Eliminatoria pasarán a una Tercera Instancia de la Etapa Eliminatoria, donde se sumarán los dos equipos que terminaron en el segundo puesto en la Fase Campeonato: Platense y Atlético Rafaela. Quedarán seis equipos. De la tercera Instancia pasarán tres equipos a Semifinales. Allí se sumará el perdedor de la Final por el Primer Ascenso, es decir, Estudiantes de Río Cuarto o Sarmiento. Se enfrentará el 1´ con el 4´ y el 2´ con el 3´, a partido único, en cancha neutral y con definición por penales en caso de empate. Por último, los dos ganadores de las Semifinales arribarán a la Final de la Etapa Eliminatoria. El vencedor de ese encuentro definitorio, que será el 31 de enero, obtendrá el segundo ascenso a Primera División.