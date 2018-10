Loco festejo. Los jugadores de Tigre en un racimo de alegría luego del gol ante Estudiantes. El Matador cambió de técnico y pudo ganar.

Dos triunfos con distinto sabor dejó el lunes futbolero de la Superliga de Primera División de AFA. Por un lado, la importantísima victoria de Tigre, por 1-0 ante el alicaído Estudiantes de La Plata. Por el otro, el también triunfo mínimo (1-0) de Colón de Santa Fe ante otro que se cae de a poco como Newell"s Old Boys de Rosario.



En cancha de Tigre se vivió el triunfo, por parte de los locales, a puro desahogo, porque el equipo azulgrana no podía ganar pese a que en varios partidos jugó bien. Esa mala campaña le costó el puesto al DT "Lobo" Ledesma y ahora, con nuevo coach, el equipo pudo festejar inclusive con su gente. El único gol del partido lo anotó, en contra, el defensor de Estudiantes Facundo Sánchez, a los cuatro minutos de la etapa complementaria. El choque fue siempre parejo y con pasajes emocionantes.



En el otro partido, el jugado en Santa Fe, también el local se hizo fuerte. Es que Colón pudo más que Newell"s y le ganó por la mínima diferencia. El primer tiempo salió por demás parejo y, a pesar que parecía que el marcador terminaría en blanco, el local logró romper el tablero. Fue a los 35 minutos de juego, cuando Tomás Chancalay venció al arquero visitante.



Colón de Santa Fe se va alejando cada vez más de la complicada zona del descenso mientras que la Lepra rosarina es todo lo contrario, porque ya empieza a preocuparse al no poder sumar puntos, tanto de local como de visitante.