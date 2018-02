Enojado. Marcelo Tinelli aportó más pimienta al momento que vive el fútbol argentino envuelto en una polémica por el favoritismo hacia Boca.

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli salió a tomar partido en la polémica por los supuestos beneficios que recibe Boca Juniors en la Superliga, y al respecto aseguró que "hoy en día el poder del fútbol en Argentina está manejado en su totalidad" por el club de la Ribera.



"Hoy en día el poder del fútbol argentino está manejado en su totalidad por Boca y por gente cercana al club. No estoy dudando de la honorabilidad, pero esto es Boca. Hay que tener cuidado, porque pueden pasar estas cosas que vienen ocurriendo últimamente y no está bueno", disparó Tinelli.



"Por ejemplo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, es de Boca; el secretario general de Deportes, Carlos Mac Allister, es de Boca; el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia también, y el presidente de Boca, Daniel Angelici, es además vicepresidente de AFA", dijo un Tinelli que había sido anticipado en esta compulsa por el titular sanlorencista, Matías Lammens, quien también lanzó objeciones parecidas.



En diálogo con Radio Mitre el conductor televisivo remarcó que "el fútbol siempre tuvo estas cosas, porque lo mismo pasaba cuando estaba Julio Grondona y tenías que enfrentar a Arsenal. Por ahí era un equipo chico, pero cuando es Boca es otra cosa, y hay que tener muchísimo cuidado". "Porque según Angelici yo no podía presidir la AFA porque era muy hincha de San Lorenzo, pero no le guardo rencor y creo que al fin y al cabo me salvó. Y con Tapia tengo una buena relación, pero sé que tiene palcos en La Bombonera. Me parece perfecto, pero creo que hay que cuidar algunas cosas". "Ojo que también tengo una buena relación con Macri más allá de lo que pueda decir él. No cambió nada en mí. Yo hablo bastante con Mauricio, tengo encuentros, y nuestras mujeres son amigas", explicó.

Guillermo repite con San Martín



Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, repetiría el domingo ante San Martín de San Juan en La Bombonera el mismo equipo que derrotó 1-0 a Banfield de visitante, de acuerdo con la práctica realizada esta mañana a puertas cerradas en Casa Amarilla. En tanto, durante el entrenamiento circuló la versión de una posible conferencia de Guillermo al término del trabajo, luego desmentida por el área de prensa del club "xeneize", que confirmó que el entrenador hablará el viernes al mediodía como lo hace habitualmente en la previa de los partidos.



En lo futbolístico, aunque Guillermo en el entrenamiento no paró un posible equipo para el fin de semana, es muy posible que repita la misma formación que venció a Banfield. El posible once "xeneize" sería con Rossi; Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallan y Fabra; Nandez, Barrios y Reynoso; Pavon, Tevez y Cardona.