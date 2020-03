El presidente a cargo de la Superliga y de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, y su colega de River, Rodolfo D"Onofrio, se reencontraron tomar un café y para limar asperezas después de las controversias suscitadas por la no presentación del "millonario" ante Atlético Tucumán y por los cuestionamientos que recibió de parte de la dirigencia de AFA antes de la suspensión del fútbol. La reunión tuvo lugar en la casa de Tinelli en Barrio Parque, de la que es también vecino D"Onofrio, y la intención fue la de reducir las distancias entre ambos, considerando que justamente el titular riverplatense es el vicepresidente primero de la Superliga. El anuncio oficial de ese nombramiento se realizará en principio mañana, cuando haya reunión de Comité Ejecutivo en el predio de AFA, en Ezeiza, y por ello era necesario que las partes estuvieran en armonía. D"Onofrio, en principio por el pedido del plantel profesional apoyado por el técnico, Marcelo Gallardo, resolvió que el primer equipo "millonario" no se presentara el pasado sábado a jugar ante los tucumanos, exponiéndose a la aplicación del artículo 109 de reglamentos y Transgresiones por el que le caben las sanciones de pérdida de puntos (2-0), más otras tres unidades, y una multa económica. Habrá que ver cómo sigue la historia ahora.

Barovero y el "no presentarse"

El exarquero de River, Marcelo Barovero, salió a respaldar la decisión del club de no haberse presentado a jugar ante Atlético Tucumán por la Copa. "Leí algunos comentarios de propios dirigentes del fútbol que decían que estaba mal no haberse presentado. Acá estamos hablando de una situación atípica no solo en un país ni en un deporte, sino en todo el mundo. No comprendo como puede se puede priorizar el fútbol, antes que la vida de los propios jugadores, los cuerpo técnicos y los colaboradores", aseveró el cuidapalos en una entrevista radial.