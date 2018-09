Conforme, con lo realizado en el fin de semana culminó ayer su primer contacto con el ciclismo grande el joven pedalista sanjuanino.





Con una clasificación acorde a lo que ocurrió en la carrera cerró ayer su primer contacto con el ciclismo grande el pedalista pocitano Nicolás Tivani. El corredor, de 22 años, terminó 57 en una nueva edición del Gran Premio Fourmies, desarrollado en Francia, competencia que ganó el velocista alemán Pascal Ackermann.



Nico completó su tarea dentro del pelotón mayoritario que, al igual que el sábado debió trabajar a destajo para neutralizar una fuga de varios hombres que pusieron el riesgo la definición masiva. La diferencia con la Clásica de Bruselas, corrida anteayer, fue que en esta ocasión el equipo UAE Emirates consiguió colocar a su embalador, el clasicómano noruego, Alexander Kristoff en la séptima posición.



Nicolás logró en los dos días ser el mejor ciclista clasificado de su escuadra. Solamente lo superaron Kristoff y el portugués, ex campeón mundial, Rui Costa. Claro que, en el ciclismo a veces los resultados no reflejan lo realizado sobre la ruta porque durante la carrera se dan tantas alternativas que las planificaciones previas deben ser modificadas.



Lo importante es que llamado a codearse con, varios de, los mejores sprinter del mundo; Tivani no desentonó fue agresivo a la hora de poner el lomo para achicar diferencias con los escapados y aportó lo suyo ayudando a su embalador estrella.