Emocionado, se lo vio al pocitano tras su victoria.

Feliz y emocionado. Así se mostró Diego Emanuel Tivani, ahora ciclista de Bicicletas India pero quien hasta hace poco corrió junto a los Elite con la Municipalidad de Pocito hasta la temporada pasada. El pocitano se impuso en la contrarreloj individual y quedó a solo un segundo del líder de la general, tras eso, expresó su felicidad: "No lo puedo creer. Había perdido la picardía, las ansias de ganar, pero ahora me han dado ganas de volver, de ser yo el candidato y no un peón de los demás. El físico me está acompañando, creo que volví a ser yo, estoy muy feliz", aclaró. El pocitano agradeció el apoyo de Fernando Gimenez y Bicicletería India: "El equipo confió en mí y en la primera etapa hicieron un gran trabajo para que no desgastara, espero retribuirles este apoyo con el triunfo mayor".