Las picantes declaraciones de “Pepe” Villa en AM 1020 siguen cosechando repercusiones. Es que, luego de que el Sindicato de Empleados Públicos y uno de sus ciclistas salieran al cruce del dirigente, Nicolás Tivani se sumó a las respuestas.

El flamante ganador del Deportista del Año también fue blanco de los dichos del titular de UPCN, quien manifestó lo siguiente: "¿qué ganó Tivani? ¿ganó (el premio) porque es de Pocito? ¿díganme qué ganó?. En el ciclismo se drogan todos, tampoco dicen nada de eso".

Por eso es que el ciclista del Uniero escribió en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje:

“Me da pena leer cosas como estas, gracias a Dios y al apoyo de toda la gente pude lograr estas cosas, soy feliz y agradezco a toda la gente por defender el deporte más lindo. En el ciclismo “todos se drogan” según él, yo le respondo sin enojo y le digo que me levanto muy temprano como para empezar el día de la mejor manera, entrenando ya sea en el gimnasio o saliendo a hacer 5 o 6 horas, sin importar el calor que hace a esta altura del año, pero según usted “Sr Villa”, nosotros somos todos unos drogados. Usted como presidente de UPCN no debería hablar así de los deportistas y más teniendo un equipo.

No soy de esas personas que andan poniendo cosas en las redes sociales, pero me duele que alguien como usted diga estas cosas y no debería mezclar las cosas políticas con los logros de un deportista, por si no sabía también estuve ternado al Olimpia de Plata, creo que usted no está bien informado con las cosas.

Y si no sabe, también formo parte de un equipo europeo, no pongo los logros ni nada porque no tengo porque poner mi currículum en una red social, pero creo que debería informarse para recién salir hablar de esta manera.

Le deseo muy felices fiestas a usted y a toda su familia y no mezcle los problemas políticos con el deporte en general porque considero que UPCN debería haber estado en la fiesta (de DIARIO DE CUYO) pero eso no lo manejo yo y no es asunto mío porque estoy muy ocupado entrenando y llevando una vida sana para perfeccionarme día a día. Espero que solo se haya expresado de mala manera ante el ciclismo y el deporte en general".