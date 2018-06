El sanjuanino Nicolás Tivani se consagró campeón del Tour de Serbia 2.2.

El campeón argentino ganó la carrera de tres días con una ventaja de 8 "sobre el bielorruso Yauhen Sola (Minsk Cycling Club) y 10" sobre el moldavo Cristian Raileanu (Torku Sekerspor). Gracias a la victoria en la fracción inaugural, en el tercer lugar de ayer y la excelente defensa de hoy, el joven de 22 años logró llevar a casa la camiseta amarilla . El compañero marroquí Abderrahim Zahiri también ganó el líder de jersey verde de la clasificación de puntos.