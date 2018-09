Contento, está el ciclista pocitano, de su primera experiencia World Tour.





"Todo lo que guardo de este fin de semana con el equipo (UAE Emirates) es positivo", contó ayer el ciclista sanjuanino Nicolás Tivani. El pedalista de 22 años completó entre sábado y domingo dos carreras dentro de un equipo de la categoría World Tour y su balance ha sido positivo.



"Ahora vuelvo a Italia a seguir con mi plan de entrenamiento y el domingo 16 correré en la Copa Bernocchi, una carrera dura que se hace en la ciudad de Legnano (NR: municipio de la región de Lombardía, en el norte de Italia, cercano a Milán. Cuenta con 60.000 habitantes)".



Sobre la experiencia vivida, Nico explicó que "todo fue lindo". "Me hicieron sentir uno más desde el principio. Todos mis compañeros, en realidad toda la gente del equipo, desde los entrenadores a los mecánicos, me trataron de manera amable y no me hicieron faltar nada".



Sobre las diferencias que encontró con respecto al nivel continental, Nicolás contó que "se nota que es un equipo grande". "Es una escuadra espectacular no te falta nada, están siempre al servicio del ciclista. Me encantaría poder firmar contrato con ellos en este nivel", culminó.