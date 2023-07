El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Corratec-Selle Italia), terminó undécimo en la primera etapa del Tour de la República Checa (2.1), cuya primera etapa, de 165 kilómetros, corrida entre Prostejov y Unicov; fue ganada por el israelí, Itamar Einhorn (Israel Premier Tech), con un tiempo de 3h48m15s. Tras ser el más veloz entre los que definieron el embalaje masivo.

La definición. El israelí Einhorn se impuso en el sprint masivo que definió la primera etapa de la carrera. Con el mismo tiempo, 11mo, culminó el sanjuanino Nicolás Tivani. (Foto: Prensa Czech Tour)

Tivani, comentó a DIARIO DE CUYO, que tuvo protagonismo en la fuga del día, la que no prosperó porque algunos ciclistas de los equipos World Tour, no colaboraron. "Terminé bien la etapa, que todo el día, fue de sube y baja. Estuve en una fuga linda, interesante. Éramos unos 20, pero la gente de BORA no tiraban, entonces se diluyó. Era un buen grupo con cuatro corredores del Jumbo, y otros del Intermaché, y otro del EOLO", explicó el pedalista sanjuanino.

Sobre la definición, contó: "200 metros antes del sprint había una curva "seca", en la que obviamente había que entrar adelante, casi nos caemos y cedimos algunas posiciones. Más allá de eso estoy contento, porque estoy volviendo a sentirme como me gusta", culminó.

La carrera continuará hoy, con una etapa de 167 km, entre Olomuc y Pustevuy.