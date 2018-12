Apasionante, final tuvo la primera etapa de la Doble Calingasta. El "Flaco" Tivani, lanzado por el medio ya le sacó media bicicleta a Dotti y se bancó su ataque del final. El pocitano manda en la clásica que se disputará hasta esta jornada.

El ciclista pocitano Gerardo Tivani ganó ayer la primera etapa de la Doble Calingasta y por la tarde vistió la casaca cuadriculada en rojo y blanco que lo identifica como el líder de la clásica carrera del Club Del Bono. El "Flaco" coronó con éxito una gran tarea del equipo de la Municipalidad de Pocito que ayer elaboró, controló y consolidó una fuga de 17 hombres que arribó a la meta con 59 segundos de ventaja sobre el pelotón. Fue el salteño Daniel Díaz quien en los Baños de Talacasto armó el desparramo y después fueron sumándose paulatinamente piernas para imprimir un ritmo constante y demoledor a la cima de la Quebrada de las Burras y sepultar las esperanzas de un grupo grande de protagonistas, entre ellos el equipo completo de la Agrupación Virgen de Fátima que no pudo sumar ningún hombre a la escapada que sentenció la suerte de la carrera.



Juan Pablo Dotti (SEP-San Juan) y Laureano Rosas (Asociación Mardan) escoltaron a Tivani sobre la línea de meta que cruzaron con el mismo tiempo Mauricio Graziani, Pedro Gordillo, Andrés Páez y Gabriel Juárez (Municipalidad de Rawson), Darío Álvarez y Emiliano Ibarra, compañeros de Dotti en el SEP, Ángel Ormeño (Team Yeyo- Roberto Sosa), Duilio Ramos (Sp.Árbol Verde). Y toda la "armada" pocitana con Díaz, Josué Moyano, José Martín Reyes, Gerardo Atencio, Juan Melivillo y Jonathan Pastran (éste último cedió 17 segundos sobre el final).



Detrás a casi un minuto ingresó una treintena de hombres quienes tendrán que trabajar mucho para destronar no solo a Tivani, sino, también, a cualquiera de los que sacaron la ventaja endureciendo la carrera en su parte más dura. Análisis que se afirma en que dentro del recorrido que resta completar, entre la subetapa vespertina y la conclusión de mañana por la mañana, que será dura por el viento que pega de costado, pero no tanto como puede ser el ascenso a la Quebrada de las Burras, que en ésta ocasión no se realizará de regreso porque la carrera culminará con perfil llano.



Fue Cristian Romero, quien a los dos kilómetros ya viajaba solo. Al arribar a los Baños de Talacasto se le sumaron Díaz y el brasileño Magno Prado Nazaret (SEP).



A medida que el terreno se empinaba Díaz sacó ventaja. Coronó en soledad la primera meta de montaña (al píe de la Quebrada de las Burras) y luego esperó a sus compañeros que se encargaron, con la complicidad del SEP y de Rosas de aplanar las subidas y "volar" en los descensos. A la neutralización, faltando unos 8 kilómetros arribaron con 1m15s de ventaja. De allí al final el pelotón descontó muy poco.



Arriba, con tantas camisetas celestes todo indicaba que nada ni nadie le sacaría la victoria al embalaje a Tivani. No fue sencillo, porque esos dos zorros de las rutas que son Dotti y Rosas no entregaron mansamente su piel. Obligaron a que Daniel Díaz se esforzara para dejar a Tivani de cabeza. Y allí, en los 200 metros finales, se dio la lógica. Tivani doblegó a sus dos experimentados adversarios.

Tivani: "Me siento muy bien"

Convertido ayer en el más ganador de etapas en la temporada, tres, Gerardo Tivani confió que espera concretar lo que el año pasado se le escapó por muy poco. "Fue una carrera muy rápida en el que hicimos un gran trabajo", explicó destacando la tarea de su conjunto que metió seis hombres entre los 17 punteros y que bajó en una parte de la fuga a más de 100 km/h (foto). "Salimos con la idea de buscar la etapa y creo que sorprendimos un poco porque faltaba mucho cuando se produjo el corte", contó.



Sobre lo que resta, Gerardo comentó que no será sencillo. "Dentro del grupo que llegó arriba hay hombres de mucha experiencia y quienes perdieron tiempo no se darán por vencidos, saldrán a atacarnos por lo que deberemos estar muy atentos para evitar cualquier inconveniente".