Nico saca su bicicleta para ir a la largada (la foto es una captura de pantalla de una nota televisiva que le hizo Goga Ruiz Sandoval).

Con mucha amargura terminó ayer su temporada el ciclista sanjuanino Nicolás Tivani. El pocitano, que corrió como stagieri (aprendiz) en el UAE Emyrates y tenía la posibilidad de probarse con varios de los mejores embaladores del pelotón profesional, no pudo concretar su aspiración porque estuvo involucrado en una rodada de una treintena de hombres, ocurrida a 40 kilómetros de la meta. "Terminé con un fuerte dolor en las costillas, me costaba respirar y no pude embalar", explicó el corredor que tenía la expectativa de ingresar bien posicionado para aumentar sus chances de quedarse en el equipo de bandera árabe y participar del calendario UCI World Tour.



La competencia la ganó en un embalaje masivo el italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), escoltado por el francés Florian Sénechal (Quick-Steep Floors). La prueba se disputó en la mayor parte del recorrido bajo una lluvia implacable.





El futuro de Nico

Tras la experiencia en el UAE Emyrates, Nicolás Tivani quedó a la espera de la decisión del equipo árabe sobre su incorporación. De lo que está seguro es que en 2019 no correrá en el Treviggiani-Phonix y, aunque quisiera ya tener una definición al respecto, todo está en manos de su representante quien está realizando gestiones con varias escuadras.