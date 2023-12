El TC llegó a San Juan para definir la temporada, pero los sanjuaninos tenían su atención puesta en el desenlace del TC Pista, porque Tobías Martínez, un jovencito de 21 años, llegaba para correr ante su gente y definir un campeonato en su favor en una temporada extraordinaria, con seis triunfos.

No hubo que esperar a la final del domingo, ni siquiera a las series sabatinas, ya que, en clasificación, lo único que podía estirar la definición, era que Agustín Martínez, su escolta en la Copa de Plata, marcara la pole position, y no sólo no ocurrió eso, sino que Tobías fue el más veloz, quedando primero al igual que en las dos tandas de entrenamientos.

Después de su tanda de clasificación se quedó en la butaca de su auto, ni siquiera se sacó el casco. Prefirió esperar en el sector de la técnica, en soledad, comunicado con su equipo que le iba contando lo que sucedía en pista con su rival entrerriano. Así fue que cuando éste entró pasado en una curva, faltando poco menos de dos minutos, llegó el momento de los festejos para Tobías, que recién salió de su Chevrolet para comenzar a festejar con su equipo, rodeado de periodistas y fotógrafos, mientras que su familia, embargada de emoción, lo esperaba en su box.

Sólo voces de alegría se escucharon, una vez logrado el campeonato y fue Tobías quien dijo lo suyo: “Han sido muchas carreras donde hubo que pelear y lo pude hacer gracias al gran esfuerzo que se hizo en el equipo y llegamos a San Juan con intenciones de hacer una buena carrera; al menos, la clasificación ya salió buena. Este sábado, como todo el año ha sido muy bueno, donde en Las Toscas todo funcionó bien, pude pelear el campeonato y haber llegado con esa ventaja a la última fecha es mérito de todo el equipo. Tengo un gran agradecimiento para Christian Ledesma, un gran profesor desde el Pista Mouras".

Luego, aseguró que "hoy estuvimos muy bien en los entrenamientos, pero lo importante era salir a buscar los puntos de la pole y ver cómo funcionaba Agustín (Martínez); iba a ser importante. Al margen de lo de hoy, ha sido un año muy bueno, donde todo funcionó muy bien y se pudo disfrutar estar arriba del auto que funcionaba muy bien, por eso, qué mejor que coronarlo en San Juan, con el público sanjuanino, con toda la familia, después de un largo año, es una experiencia magnífica. Esto sé que no pasa todos los días, así que lo estoy disfrutando, con muchas emociones juntas compartidas con mi familia, mi equipo, de mi motorista, de todos los que formaron parte de lo que fue este año. Ahora disfrutaré y luego veremos cómo continúa mi carrera, ahora en el TC, donde aún no defino con qué equipo estaré”.

Walter Pérez, propietario del equipo Las Toscas dijo que "el objetivo no era fácil; hace cuatro años salimos campeones en el TC Pista Mouras, subcampeón en el Mouras y hoy se dio la oportunidad del campeonato en este año espléndido que tuvo Tobías. Fue único, con siete carreras. Venimos juntos desde el principio, el primer auto que probó de la ACTC, lo hizo con nosotros. Está con nosotros hace cuatro años y la verdad, las alegrías que nos dio son enormes. Tobi va a seguir con nosotros el año que viene; vamos a arreglar sí o sí. No sólo pasa por cuestiones económicas. Obviamente la familia está muy contenta con el trabajo que hicimos en el equipo con él. Ya te digo, se ganaron todas las competencias que corrió así que creo que está asegurada su presencia”.

Más voces

Christian Ledesma: “Tobías se lleva el título de pista, este año hermoso; por suerte pudo ganarlo en su casa, que es donde a todo el mundo le gustaría y él, bueno, tuvo la suerte, lo tiene que disfrutar. Todavía no sé qué va a hacer el año que viene, pero nos hemos hecho amigos con la familia, así que –seguramente- voy a estar para lo que necesite. Muchas gracias a los sanjuaninos”.

Gonzalo, el papá que lo acompaña siempre dijo: “Lograr este campeonato es fruto mucho esfuerzo, muchos kilómetros, muchas rabietas, con muchos altos y bajos en esto, pero bueno, creemos que ha sido un camino hermoso, desde el karting, la Fórmula y lograr esto acá, tiene un sabor especial, más allá de un campeonato que no es poca cosa poca, como tampoco lo es el pase al TC, pero lograrlo acá en San Juan, la verdad que esta semana le decía si tenés suerte de coronarte este fin de semana campeón en San Juan. ¿Qué más podemos pedir? El más ganador del año, toda la gente, la verdad que estamos felices. El objetivo, como él siempre lo dice, es lograr el pase, pero no podemos olvidar todo lo hecho, ha sido un camino muy lindo el que ha hecho Tobi. La familia lo ha acompañado infinidad de kilómetros, desde el inicio del proyecto, que fue con el karting y hoy estar consagrando esto, sólo me queda decir que estamos muy felices y agradecidos”.