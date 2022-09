Fin de semana de TC Pista para Tobías Martínez que llega a San Luis por la 11ª fecha en el autódromo Rosendo Hernández y con el objetivo de recuperar el terreno perdido en la fecha pasada en Paraná.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el sanjuanino viene de una fecha complicada donde una falla recurrente terminó por poner el motor en cinco cilindros y en inferioridad de condiciones, Tobías determinó ingresar a boxes y dar por terminada la carrera a 11 vueltas del final.

“Vamos a saber cómo estamos cuando salgamos a la primera tanda de entrenamientos. El equipo trabajó en el auto, lo llevaron al rolo al día siguiente de Paraná y la falla no salió, así que esperemos que no vuelva a aparecer”, comentó el sanjuanino con algo de incertidumbre al no haberse detectado fehacientemente el motivo de la falla, ya que el equipo revisó la carburación y la parte eléctrica, pero no se encontraron anomalías.

En referencia al conocimiento del trazado puntano, Tobías recordó que "en San Luis debuté en TC 2000 y en la Fórmula Plus, pero nunca en autos de TC. Conozco el circuito y tengo experiencia en él”.

El cronograma de esta fecha, como en la pasada, tiene previsto una extenuante jornada sabatina, con trabajo en pista con entrenamientos, clasificación y series. Por ello mañana iniciarán actividad a las 8:55 hs con el primer entrenamiento, mientras que el segundo comenzará a las 12:05 hs. La clasificación se larga a las 15:05 hs televisada en vivo por DeporTV, mientras que las series largarán a las 17:05 hs.

“Se revisó todo en el auto y teóricamente tiene que funcionar todo bien, asi que en auto tiene que funcionar bien”, cerró Tobías que cuando tuvo la Chevy a pleno en la fecha pasada, marcó el mejor tiempo general de entrenamientos de sábado.