Comenzó de la mejor manera, adaptándose a la mayor potencia de un motor de TC Mouras, situación que le demandó en la primera tanda de entrenamientos, y luego, se quedó con el “1” de la jornada de viernes. Así arrancó Tobías Martínez en su debut en el TC Mouras, por la 1ªe el Autódromo de La Plata, quedándose con la general de entrenamientos en el inicio de campeonato.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el sanjuanino inició la jornada con el quinto tiempo de la primera tanda de entrenamientos, marcando 1:30,164 min y quedando a 493 milésimas del mejor registro logrado por Marcos Quijada. El campeón del TC Pista Mouras, salió en la segunda tanda decidido a bajar su tiempo, y con 1:29,298, rompió todos los cronómetros, quedándose con el mejor tiempo general y aventajando por solo 4 milésimas al Torino de Gabriel Gandulia y por 118 al Ford de Rodrigo Lugón.

“Terminamos muy bien el viernes y siendo los más rápidos, ha sido muy positivo. No me lo imaginaba, hay mucha paridad, pero el equipo está trabajando muy bien y el auto está funcionando muy bien y nos deja con mucha esperanza para mañana” comentó Tobías en su primer balance positivo del año. Casi sorprendido por el rendimiento y humilde al momento de verse inmerso en una categoría mayor, comentó “Salí en el primer entrenamiento y vi todos los nombres y digo ¿Que hago aca?, pero bueno me pude meter entre los 5 en un primer entrenamiento donde hay mucha gente de mucho nivel y experiencia” sentenció el sanjuanino, que lideró la segunda tanda de entrenamientos, la de mejores registros generales entre las dos tandas de hoy.

La actividad de mañana sábado tiene prevista una última tanda de 20 minutos desde las 12:39 hs, ya que Tobías Integra el grupo B. La clasificación comenzará a las 16:10 hs, mientras que el sanjuanino saldrá en el tercer tercio a las 16:34 hs, buscando el mejor puesto clasificatorio de cara a las series del domingo (televisado en vivo por DeporTV). El domingo las series a 4 vueltas serán televisadas por la TV Pública desde las 11 hs, mientras que la final a 16 vueltas largará a las 13:40 hs.

“Seguimos aprendiendo, pero este auto nos deja la esperanza de un buen fin de semana. Quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, a Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, al Grupo Sabesa y a Blanca Paloma Viajes” comentó finalmente Tobías que sabe que debe dosificar la Chevy en una jornada muy calurosa y con un pronóstico de mucho calor para el fin de semana.