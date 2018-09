Apretado. Tobías Martínez tendrá una intensa actividad.

Tobías Martínez tuvo que elegir, porque este fin de semana se presenta el TC2000 junto a la Fórmula Renault 2.0 y la Fórmula Renault Plus, las tres categorías en las que corre el piloto sanjuanino, en el autódromo Oscar Cabalén, de Córdoba. Por ello y ante la imposibilidad física y económica de correr en las tres, optó por priorizar a la Fórmula Renault y la Fórmula Plus.



"Va a ser un lindo fin de semana y será la primera vez que vamos a correr en dos categorías paralelas. Será una linda experiencia y un desafío personal. Los autos se están preparando al 100 %", dijo. La FR 2.0 y la Plus comenzarán la actividad desde hoy, con tres finales entre mañana y el domingo para Tobías.