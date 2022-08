Tobías Martínez fue protagonista durante toda la jornada clasificatoria de la 10ma. fecha del TC Pista, que se desarrolla en Paraná, donde mañana domingo partirá en el puesto 12 de la final, hasta que faltando dos vueltas para concluir la serie el auto comenzó a perder rendimiento y encender un interrogante.

El sanjuanino fue el más rápido en los entrenamientos y luego se ubicó en el puesto 7 de la clasificación. Finalmente terminó en el 6to lugar de la primer serie, la más lenta de las dos que se realizaron.

El equipo trabaja para determinar la causa del retraso del sanjuanino en la serie, esperando que no haga falta un cambio de motor, ya que esto significaría perder el 6º puesto logrado, quedando en la última posición de la serie y por ende, en el último lugar de largada de la final. Lo cierto, es que de ir en el 2º puesto, por detrás de Hernán Palazzo, quien lideraba la serie, en las últimas dos vueltas fue perdiendo rendimiento y su sobrepasado por cuatro autos para ver la bandera a cuadros en la 6ª colocación. Inmediatamente superada la línea de meta, Tobías detuvo el auto para evitar un mayor deterioro, en el caso de que el motivo sea por una avería en el impulsor.

“Venía todo bien en la serie, después de la largada Lucas Valle hace un trompo delante mío y lo puedo esquivar, y luego de irme al pasto vuelvo a pista en el 2º lugar. Cuando se retira el auto de seguridad trato de seguirle el ritmo a Palazzo, hasta que algo empezó a funcionar mal y me vine para atrás. Veremos que es, el equipo está trabajando” comentó Tobías en referencia a la primera serie, en la que largó en el 4º puesto y aprovechó el despiste múltiple originado a poco de largar, en la curva dos.

La jornada había comenzado de la mejor manera, con Tobías marcando un tiempazo en la segunda tanda de entrenamientos y con ello se quedaba con el mejor tiempo de la general de Entrenamientos. Al momento de hacer la clasificación, un par de banderas rojas en el grupo clasificatorio del sanjuanino, no le permitió aprovechar todo el potencial mostrado por la Chevy, quedando en la ª colocación.

“Esperemos que no haya sido nada y el equipo pueda solucionarlo sin cambiar motor, asi no tenemos que ir al fondo de la grilla” comentó Tobías que de no mediar el reemplazo del impulsor, largará la final de mañana desde el puesto 12º. Esperando novedades, por ahora el sanjuanino ocupa el puesto 12º de la grilla de partida en la sexta fila, largando al lado de Diego Azar (Torino).

La final se pondrá en marcha a partir de las 12:00 hs televisada en vivo por la TC Pública.