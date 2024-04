El piloto sanjuanino Tobías Martínez fue reposicionado en el 26° puesto de la Final que disputó el Turismo Carretera este último fin de semana en Neuquén. La decisión se tomó producto de una maniobra peligrosa que realizó el Torino del Trotta Racing sobre el Chevrolet Camaro de Christian Ledesma. Dicha situación provocó el trompo y despiste del marplatense, que pudo reincorporarse a la carrera y terminar en la 25ª posición.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC hizo oficial esta decisión mediante el comunicado (22/24) emitido en la tarde del miércoles. No obstante, el piloto de 23 años le pidió disculpas a Ledesma inmediatamente después de que finalizó la carrera a 25 vueltas en el trazado neuquino.

“Él se giró en la curva 2 cuando intentó hacerle una tijera a Gini. No sé si llego a tocarlo. Antes de revisar las cámaras quise hablar con él, porque sinceramente es el único piloto que admiro mucho y no me gustaría tener problemas. Siempre me ayudó y es por él que hoy estoy acá. Si tuve algún roce mínimo quería pedirle disculpas y decirle que fue sin intención. Christian no es rival, es compañero de pista”, declaró Martínez en el programa Última Vuelta al término de la Final.

Con este resultado Tobías cayó a la 10ª posición del campeonato, cuando anteriormente se ubicaba 7°. Aún se mantiene dentro del virtual grupo de los 12 que clasificaría a la Copa de Oro. Son 51 los puntos que lo separan de José Manuel Urcera (Ford), último ganador y líder del certamen. Por su parte, Ledesma ocupa el 38° lugar del torneo a 91,5 unidades del piloto del Moriatis Competición.

El marplatense no pudo revertir la mala suerte en estas 3 fechas del TC. En la Final de El Calafate debió abandonar en el 1° giro. En Viedma sufrió el toque de Kevin Candela (Torino) que lo dejó cruzado en la pista, para posteriormente ser impactado por Matías Jalaf (Ford) y padecer una contusión cerebral. Mientras que se retrasó en Centenario, como consecuencia del trompo que tuvo, producto de la maniobra peligrosa de Tobías Martínez.

FUENTE: SOLO TC