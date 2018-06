Para adelante. Tobías, que en la primera carrera había largado en punta, tuvo problemas y terminó decimotercero. Hoy largará 10mo en Rafaela.

Se disputó la primera final de la 5ª fecha de la Fórmula Renault 2.0 en el Autódromo de Rafaela, donde el sanjuanino Tobías Martínez no tuvo muchos argumentos mecánicos para mantener la punta, finalizando en el 13er lugar.



El piloto sanjuanino del Litoral Group clasificó en el 10mo lugar, y por el reglamento de la categoría que invierte los primeros 10 lugares de la grilla, quedó en la pole position de cara a la primera final. Sin embargo, poco pudo hacer para disimular la poca potencia de su monoposto, que no tenía la misma velocidad que el resto, y en un trazado tan veloz como el de Rafaela, esa falencia se pagó caro, ya que no se pudieron sumar puntos.



La actividad de mañana, para la segunda carrera Final, tiene previstas 16 vueltas de carrera, con largada a las 10.50 y transmisión en vivo por TyC Sports. Tobías largará desde el 10mo lugar, buscando meterse lo más adelante posible. Las posiciones en el Campeonato están: 1) Lucas Vicino, 140 puntos; 2) Nicolás Moscardini, 136; 3) Exequiel Bastidas, 134; 4) Guido Moggia, 112; 5) Mateo Polakovich y Eugenio Provens, 106; 7) Braian Reinoso, 88; 8) Tobías Martínez, 78.