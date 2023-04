La 4ª fecha del campeonato 2023 de TC Pista culminó con el triunfo de Gabriel Gandulia (Ford), quien se impuso en el flamante autódromo de El Calafate luego de largar desde la 2ª posición. El piloto del Moriatis Competición, que consiguió su 1ª victoria en 19 participaciones en la categoría, fue escoltado por Tobías Martínez (Chevrolet) y Lucas Valle (Dodge).

Diego Azar (Torino) mantuvo la punta en la largada, seguido por Gandulia, ganador de la otra serie, y Martínez, que le ganó el 3º lugar a Valle. El piloto de Del Viso dominó sin complicaciones hasta la 14ª vuelta, cuando un problema eléctrico lo retrasó primero y lo obligó a abandonar después.

Entonces, Gandulia quedó 1º con una buena diferencia sobre Tobías Martínez, que lidiaba con los 30 kilos de lastre y con el acechante Lucas Valle. El ingreso del auto de seguridad en el 19º giro (por el despiste del Chevrolet de Sebastián Salse) le dio una posibilidad -con 1 vuelta final por delante- al sanjuanino, que la aprovechó y saltó a la punta. Pero Gandulia se recuperó rápidamente para recuperar el liderazgo y convertirse en el 159º ganador en la historia del TCP y en el 2º que obtiene su 1ª victoria en 2023. El otro fue, justamente, Tobías Martínez.

“Estoy re contento. Me dio bronca la aparición del auto de seguridad, pero pude recuperar la punta en una maniobra en la que Tobías (Martínez) me respetó muy bien. Estoy feliz, todavía no caigo”, fueron las primeras palabras de Gandulia en Campeones Radio y AM590 Continental.

El representante de San Martín (Gran Buenos Aires), que tenía un 5º puesto en Paraná 2022 como mejor resultado previo, le dio a Ford su 1ª victoria de 2023. Lo que reafirma al Moriatis Competición como el gran referente del “Óvalo”, ya que el equipo del campeón 2009 de TC logró las últimas 7 victorias de la marca en la “telonera”.

Después del paso por El Calafate, Tobías Martínez (Chevrolet) lidera el campeonato de TC Pista, con 167,5 puntos. Rodrigo Lugón (Ford), que terminó 4º en esta 4ª fecha, se ubica 2º, a 33 unidades. El sanjuanino extendió su ventaja (había llegado a Santa Cruz con una diferencia de 24,5) gracias a su 3º podio en 4 fechas.

Lucas Valle (Dodge), por su parte, sumó su segundo “top 3” de la temporada y completó el primer podio multimarca de 2023. El piloto del JP Carrera, que había sido 3º en Centenario, saltó del 14º al 8º lugar en el campeonato.

El TC Pista disputará su próxima fecha (5ª de las 10 de la Etapa Regular) en el autódromo de Concepción del Uruguay, el 29 y 30 de abril.

Fuente: Campeones