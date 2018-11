Festejo. Tobías Martínez volvió a subir al podio en la competitiva Fórmula Renault 2.0, en su segunda temporada en la categoría.

Luego del problema en la carrera del sábado, Tobías Martínez tuvo revancha y ayer logró subir al podio en la final de la Fórmula Renault, que se presentó en el autódromo de Buenos Aires. El sanjuanino fue segundo, en una carrera que se disputó en el marco de los 200 Kilómetros del Súper TC 2000.



Tobías largó desde el 5to lugar y fue recuperando terreno con el pasar de las vueltas. En la largada perdió un lugar que rápidamente se encargó de recuperar. En la vuelta 5 ya estaba cuarto y luego saltó a la tercera posición al promediar la carrera. La rotura de un neumático del líder Moggia fue aprovechada por Tobías para pasar al 2do puesto y luego atacó al puntero Esteban Fernández, pero ya no le alcanzó para cerrar de todos modos con un destacado segundo puesto.



"Fue una excelente carrera. Pude revertir lo del sábado con la rotura de la goma. Ahora pude contar con una buena puesta a punto y el auto no se cayó en ningún momento. Intenté el sobrepaso sobre Fernández en el relanzamiento, pero no se dio. Ya tenía el auto muy cansado, así que me quedé con un excelente segundo puesto", expresó el sanjuanino.



Por otro lado, los 200 Km del Súper TC2000 fueron para el binomio integrado por Facundo Ardusso (nuevo líder del campeonato) y Mariano Altuna, escoltado por Facundo Chapur-Marcelo Ciarrocchi.