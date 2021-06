Luego del podio obtenido la fecha pasada en la octava fecha del campeonato del TC Mouras, el sanjuanino Tobías Martínez no tuvo el mejor comienzo de esta fecha en el autódromo de La Plata. Es que luego de la clasificación correspondiente del sábado, obtuvo el noveno mejor registro para hoy partir desde la quinta colocación en la primera serie de la jornada. Con su Chevy, Martínez apuntará a tener una gran serie buscando quedar lo más arriba posible en el inicio de la final a partir de las 13.15 (por la TV Pública).



"Hay que tratar de mejorar un poco más, aunque no fue del todo buena la clasificación, pero mucho más no tenemos para dar pelea", remarcó el actual quinto de la temporada con 213,5 puntos, no tan lejos de los 260 del líder, Jeremías Olmedo.



"Mañana (por hoy) largamos en la quinta ubicación en la primera serie, asi que vamos a tratar de hacer una buena serie, aunque por el frío de la mañana, difícilmente sea la más rápida, ya que nos poca abrir pista temprano", puntualizó el sanjuanino quien mejoró 1,5 el tiempo del entrenamiento del viernes, dentro de una clasificación muy pareja de la categoría. Un dato clave: los primeros 16 pilotos se encuentran ubicados en un segundo.



A su vez, el poleman resultó Adolfo Domenech con Dodge.



En esta jornada las series largarán a las 10:10 y 10:35 hs, siendo la primera de ellas la que lo tendrá a Tobías en pista y con televisación en directo a través de DeporTV, mientras que la final irá un poco más tarde y a la distancia de 16 vueltas.



Martínez llega a esta fecha, que ya corresponde a la segnda parte de la extensa temporada del TC Mouras, con el envión de haber sumado un segundo puesto en la anterior. Fue la mejor manera de otra vez sumarse a la pelea de arriba por la corona de este 2021 donde arrancó con un debut inmejorable en la segunda categoría "escuela" del Turismo Carretera. Es que luego de la victoria en la primera fecha, vinieron las complicaciones con la rotura del motor de la Chevy de Las Toscas Racing y un par de fechas siguientes el equipo no le encontraba la vuelta a su puesta a punto. Aunque sin la potencia ideal, hoy Tobías buscará sumar buenos puntos.

Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá hoy del primer lugar en el Gran Premio de Estiria (10 horas, por ESPN), por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que se clasificó tercero pero se vio favorecido por una sanción a su compañero, Valtteri Bottas.