El séptimo. Tobías Martínez logró ayer su séptimo podio en la temporada. El sanjuanino los consiguió en General Roca, El Villicum, en Rosario (2), San Nicolás (2) y ahora en El Zonda.



La Fórmula 2.0 hizo una gran carrera ayer y uno de los protagonistas de lujo fue Tobías Martínez. El piloto sanjuanino largó 10mo y terminó tercero, un podio al que logró acceder después de una impecable maniobra en la última curva de la vuelta final. Y eso no fue todo, sino que previamente en clasificación logró la pole position y por eso hoy largará adelante en la segunda carrera de la F 2.0.

"Fue un sábado perfecto", resumió el representante local, casi sin voz por los festejos desaforados tras el sobrepaso en la horquilla que le permitió avanzar del cuarto al tercer lugar, a pesar de correr con un auto herido. Sucede que Tobías logró la pole position pero la carrera sabatina invirtió los 10 primeros puestos de clasificación, por ende el local largó 10mo. En la primera vuelta ya estaba sexto, pero con la complicación de que un roce delante suyo rompió la trompa de su monoposto, que se venía descolgando.

Pese a ello, que lo perjudicó no sólo en las rectas sino en los sectores críticos como el rulo o la curva Traverso, Tobías apeló a su experiencia para ir para adelante. Así, a la última vuelta ingresó en el cuarto lugar detrás de Mateo Polakovich. Entonces en la horquilla vio un hueco y saltó al tercer escalón del podio, en una maniobra perfectamente ejecutada.

"Cuando se dañó la trompa, desde el equipo me dijeron que tratara de seguir en pista, por eso alcanzar el quinto puesto ya era un buen resultado. Pero cuando quedé cuarto y vi que tenía la oportunidad en la horquilla me la jugué para ganar la posición y me salió justo; más aún porque me costaba mucho llevar el auto. Vine al límite toda la carrera", repasó Tobías. El ganador, en tanto, fue Eduardo Moreno, escoltado por Guido Moggia.

Hoy, con Martínez desde el primer cajón de la grilla, la Fórmula 2.0 disputará su segunda carrera desde las 12,05.



Melillo en la Fiat

Pablo Melillo fue el ganador de la primera carrera que disputó la Fiat Competizione, categoría telonera que acompaña al STC2000. Melillo se impuso con un tiempo de 19m27s624, escoltado por Ricardo Stuart Milne, a 998 milésimas, y Federico Braga, a 8s548. Fue una carrera entretenida, que incluso se resolvió después de un toque en la horquilla entre varios protagonistas y varios recargos. Hoy, la monomarca desarrollará su segunda carrera a las 10.

El público. El Zonda mostró una vez más su hermosa postal, el clima acompañó y hubo un interesante marco de público, pese a que los sábados no suelen ser el fuerte de la actividad. En los cerros se vieron humos de asado y muchos fierreros en boxes. La entrada general para ver hoy las tres carreras de la octava fecha cuesta $200.