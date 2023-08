En el regreso del Turismo Carretera al autódromo de Buenos Aires, los representantes sanjuaninos tuvieron resultados dispares. Por un lado, la pista húmeda no favoreció a Facundo Della Motta (Ford) y clasificó lejos de sus aspiraciones, en el puesto 33 del TC. En el TC Pista, por su parte, Tobías Martínez (Chevrolet) quedó cuarto en su serie, luego de haber largado tercero y dando batalla pese a acumular el máximo de lastre en su auto. En tanto, en la Liga SpeedAgro, una de las teloneras, Gabriel Da Rold no pudo clasificar.

El líder del campeonato en el TC Pista, Tobías Martínez, tuvo una jornada irregular. Es que tras adjudicarse el segundo entrenamiento, el sanjuanino clasificó en el puesto seis. Los 35 kilos que acumula como lastre lo complicaron a la hora de la vuelta rápida. Luego, en su serie largó en la tercera posición pero no pudo mantenerla y finalizó cuarto, a 3s6 de quien fue el vencedor, Agustín Martínez. No obstante, el sanjuanino volvió a avisar que no baja los brazos a pesar de que se quedó anticipadamente con la etapa regular y de sumar su tercer triunfo en San Juan.

Por su parte, el ganador de la otra batería fue Lautaro de la Iglesia, quien hoy largará segundo en la final prevista para las 12. La carrera, la última de la etapa regular, tendrá a Tobías Martínez partiendo desde la cuarta fila.

A recuperar. Della Motta estuvo complicado en la clasificación y hoy largará 11mo en la tercera serie del TC.

En cuanto al TC, la condición de pista húmeda complicó a los primeros grupos de clasificación. Fue, por ejemplo, el caso de Facundo Della Motta, quien no pudo exprimir al máximo las condiciones de su Ford. El sanjuanino cerró su mejor vuelta a 3s813/1000 del poleman, Marcos Quijada (Dodge), quien logró por primera vez quedar adelante en una clasificación del TC. El sorprendente Quijada, quien viene de sufrir la muerte de su padre, marcó 1m30s361/1000 y fue escoltado por Santiago Álvarez (Dodge) y Humberto Krujoski (Dodge).

Hoy las series del TC se largarán a las 9,30; 10 y 10,30. En esta última, Della Motta partirá desde la 11ma. posición. La final, en tanto, se correrá desde las 13.

En la SpeedAgro, Da Rold no clasificó y por eso, si logra ser de la partida, hoy largará 17mo. La prueba se disputará a las 9.