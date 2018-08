Veloz. Tobías Martínez se mostró como el referente a seguir ayer en la primera tanda de clasificación de la FR Plus.

La primera clasificación de la séptima fecha anual de la Fórmula Renault Plus mostró al sanjuanino Tobías Martínez como máximo referente. El piloto de la escuadra Aimar Motorsport registró un tiempo de 1m52s977/1000 y de esta manera se quedó ayer con la pole provisoria, rumbo a la final de hoy que se llevará a cabo a las 11,30 en el autódromo de Termas de Río Hondo.



La Fórmula Renault Plus se presenta como categoría soporte del Turismo Nacional y ayer abrió su actividad con ensayos y primera clasificación. Y Martínez, que marcha quinto en el campeonato, fue el más veloz.



Detrás del sanjuanino se ubicaron Facundo Aldrighetti (Fauro Sport), a 258/1000; y Ricardo Rolando (Aimar Motorsport), a 508/1000.



Hoy se completará la clasificación, de 8.45 a 9,10; mientras que luego se desarrollará la Súper Clasificación, de 9,15 a 9,25. A partir de las 11,30 se pondrá en marcha la séptima final anual con una extensión de 12 vueltas (o un máximo de 30 minutos).



Martínez, que también compite en la Fórmula Renault 2.0, buscará una nueva victoria en la Plus que le permita escalar posiciones. Para eso, será clave que sostenga el dominio de la clasificación.