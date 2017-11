Otra más. Tobías volvió a meterse entre los 10 primeros y avanza con la sumatoria de experiencia en su primer año en la Fórmula Renault.

El sanjuanino Tobías Martínez, el único representante local durante el fin de semana, ayer volvió a conseguir un top 10 en la Fórmula Renault. En la segunda final de la 10ma fecha, Martínez quedó noveno, mientras que el sábado había finalizado en la séptima posición. En tanto, el ganador resultó Hernán Palazzo, escoltado por Hernán Satler y Eduardo Moreno



Martínez había clasificado en la 12da posición y, tal como pasó el sábado, se vio envuelto en unos roces en la primera curva. "Me encerraron y no pude evitar que Battaglino me pegara y se despistara. Perdí muchas posiciones y no tenía más chances que jugármela en las curvas, porque en las rectas perdía tiempo por la falta de potencia del motor", dijo Tobías, de sólo 16 años y quien corre en el Litoral Group.

Friccionada. La carrera tuvo varios golpes de escena, como este entre Moggia (44) y Moscardini (10).



Tras quedar 16to, Martínez fue avanzando lentamente, sorteando incidentes delante suyo y aprovechando deserciones de los rivales. Así, en el tramo final se acercó al lote de los 10 primeros y finalmente quedó noveno. "Me voy conforme con este fin de semana. Buscaba quedar entre los primeros 10 en algunas de las dos finales y lo hice en las dos, así que no me puedo quejar", apuntó.

Al cerro. Tras la largada y en la Horquilla, Battaglino terminó contra el cerro.



Por su parte, adelantó que a su proyecto de seguir en la Fórmula Renault en 2018 se cruzó la chance de saltar a los autos con techo, específicamente al TC2000. "Nos han ofrecido una posibilidad muy concreta de cambiar de categoría y poder manejar un TC2000 el año que viene. Hemos tenido conversaciones con la Escudería FE, de Salerno, que está trabajando muy bien en esa categoría. Si bien eso implicaría adelantar un poco el proyecto en sus etapas, estamos dispuestos a iniciar la experiencia. Pero el problema no pasa por las ganas sino por el presupuesto. Hay un aumento importante con respecto a lo que venimos proyectando, así que en las próximas semanas vamos a ver qué decisión tomamos con mi familia", informó el piloto.

Pos. Piloto Auto Tiempo/Dif.





1 Hernán Palazzo Tito 28m26s052/1000





2 Hernán Satler Tito a 588/1000





3 Eduardo Moreno Tito a 2s752/1000





4 Gabriel Gandulia Tito a 3s546/1000





5 Santiago Rosso Tito a 4s684/1000





6 Lucas Vicino Tito a 4s922/1000





7 José Sapag Tito a 6s068/1000





8 Nicolás Moscardini Tito a 6s920/1000





9 Tobías Martínez Tito a 9s281/1000