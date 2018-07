Remontada. Tobías Martínez mostró también fortaleza mental para sobreponerse de las dificultades y la constancia lo premió con un sexto puesto tras largar desde boxes.

Salió con agresividad, a arriesgar más de la cuenta para recuperarse de lo complicado que se le había puesto el fin de semana a Tobías Martínez. El sábado, el sanjuanino marchaba tercero y a una vuelta del final su compañero de equipo lo chocó desde atrás y lo empujó contra el cerro. Ayer, en la vuelta previa se rompió el palier de su auto y aunque se lo cambiaron en tiempo récord, en vez de haber largado octavo lo tuvo que hacer último y desde boxes. Sin embargo, en una remontada espectacular, Tobías llegó sexto y pudo sumar puntos para el campeonato.



"No sé si es para conformarse, porque teníamos muchas expectativas al correr en casa y al final cerramos con un abandono y un sexto lugar. Pero pudo ser peor y al menos volví a terminar entre los 10 mejores", expresó Tobías.



Martínez, desde boxes, tardó cuatro vueltas en llegar a la cola del pelotón. En carrera superó a cinco autos (en una maniobra sobrepasó a dos a la vez en la Variante) y luego aprovechó las deserciones de otros rivales. "Anduve siempre a fondo, no me guardé nada y eso que el auto no había quedado bien después del arreglo por el golpe del sábado. Ahora resta analizar lo que pasó este fin de semana y afrontar la próxima fecha", señaló.



El ganador, en tanto, fue Nicolás Moscardini, escoltado por Exequiel Bastida y Mateo Polakovich.