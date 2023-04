Tobías Martínez extendió su gran presente al TC Pista Pick Up, tras ganar el fin de semana pasado cuando debutó. Y la experiencia hizo que el piloto sanjuanino evaluara seriamente su continuidad en la categoría, la cual podría definir este fin de semana cuando corra una nueva fecha del TC Pista en Concepción del Uruguay, en la que es líder absoluto del campeonato.

El vínculo con el TC Pista Pick Up (TCPPK) se dio de forma sorpresiva. El jueves anterior a la carrera, el equipo Midas le extendió una invitación para correr en una Hilux y al día siguiente Martínez se midió en la butaca. En la primera salida a pista, el sábado, estuvo a dos segundos de la punta; pero a la hora de clasificar quedó cuarto y el domingo ganó la final. Sin dudas, un distinto y una muestra de su tremendo potencial.

"Me gustó el auto, la categoría, el equipo. Sinceramente estaría bueno seguir y por eso ahora vamos a charlar con el equipo. Tenemos que resolver algunas cuestiones, pero me gustaría tener continuidad en el TC Pista Pick Up", aseguró Tobías. El principal obstáculo pasa por lo económico, por lo que el sanjuanino trabaja por estas horas en conseguir el presupuesto necesario.

Además de que la categoría de las camionetas, tanto el TC Pick Up como el TC Pista Pick Up, va en franco crecimiento, la divisional en la que corrió el sanjuanino tiene una motivación extra: el campeón asciende al Turismo Carretera si además se ubica entre los 10 mejores del TC Pista. Un atajo, si se quiere, en la escalera que tiene la ACTC para llegar a ser piloto de TC.

"Eso está bueno, pero en caso de tener continuidad el panorama es un poco complicado. Es que si bien gané, me sumé al TC Pista Pick Up en la tercera fecha y cedí bastantes puntos. Pero veremos", añadió el sanjuanino, que tras imponerse en la carrera debut quedó octavo en el certamen con 40 puntos. Y aunque de momento está lejos de la punta (el líder Nicolás Impiombato tiene 112 unidades), ya se convirtió uno de los tres pilotos de la divisional que suma una victoria, que es uno de los requisitos para ser campeón.

Mientras tanto, Tobías Martínez (Chevrolet) prepara el bolso para viajar nuevamente, en este caso a Entre Ríos. En Concepción del Uruguay se disputará este fin de semana la quinta fecha del TC y del TC Pista, en la que el sanjuanino viene con ritmo demoledor. Es que ganó en Viedma y Toay; en El Calafate quedó segundo y en Neuquén finalizó noveno, por lo que lidera el campeonato con 167,5 puntos, 33 más que su escolta Rodrigo Lugón (Ford).

Todas las categorías

Tobías se inició en el karting. Luego lo hizo en Fórmula Renault, en Fórmula Renault

Plus, en TC2000, en Copa Porsche, en TC Pista Mouras, en TC Mouras, ahora va por su

segunda temporada en TC Pista y sumó el TCPPK.