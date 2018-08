Resta camino. Boca sacó una buena diferencia en casa, pero deberá buscar el boleto en Paraguay el 30 de agosto.

Mauro Zárate hizo mucho ruido con su llegada sorpresiva a Boca en el reciente mercado de pases y anoche demostró su jerarquía. Autor del segundo gol ante Libertad, el delantero sostuvo que "en lo particular, fue un comienzo lindo en esta Copa, que es un gran objetivo de todo Boca. Siento que hicimos un partido importante, sacamos un gran resultado al tener dos goles de diferencia y no haber recibido ninguno como locales. Ahora hay que pensar en el debut del domingo por la Superliga y ya habrá tiempo de pensar en la revancha en Paraguay".



A nivel personal y sobre el tanto que marcó, afirmó que "a veces me sale el morfón de adentro y no le doy la pelota a otro compañero. Esta vez me salió bien y se dio un lindo gol luego de una gran jugada que hicimos entre todos".



Después de cuatro entrenamientos con sus nuevos compañeros, Esteban Andrada debutó de manera prematura en un arco que, como él mismo dijo, es más grande que los demás. Tanto cuando ingresó a la Bombonera para hacer la entrada en calor como cuando ocupó ambos arcos en cada tiempo, recibió la ovación de los hinchas que le dieron una muy cálida recepción. El ex Lanús tuvo un partido tranquilo, Libertad sólo había llegado con centros... Hasta el descuento, cuando los guaraníes asustaron con un remate de Leiva, que Esteban rechazó y luego dio en el travesaño.



En los centros, salió con determinación y le faltó algo algo de firmeza, tal vez producto de la humedad.