Racing eliminó a Boca en la tanda de penales (4-2) tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y jugará la final de la Copa de la Liga. Los de Avellaneda sueñan con alcanzar al Xeneize en cantidad de títulos en Copas Nacionales.

Gastón Gómez fue el héroe en la clasificación de La Academia a la súper final de la Copa LPF. El joven arquero realizó 4 intervenciones y contuvo un penal en la definición ante Boca (acumula 113 minutos jugados en la Copa y 2 vallas invictas).

El equipo de Juan Antonio Pizzi registra 683 minutos sin recibir goles (suma 7 partidos consecutivos sin recibir goles en sus últimas competencias).

La Academia no perdió ni recibió goles en los últimos 5 enfrentamientos contra clubes de los denominados “grandes del fútbol argentino” (0-0 vs. River, 1-0 a Independiente, 2-0 a San Lorenzo, 0-0 vs. Vélez y 0-0 vs. Boca).

Colón derrotó a Independiente 0-2 (Luis Rodríguez y Santiago Pierotti) e irá por el título de Campeón de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán el primer trofeo en la historia de la institución.

Luis Miguel Rodríguez abrió el marcador y fue el jugador top en disparos en la Semifinal (4). “El Pulga” alcanzó a Rafael Santos Borré (River) como el goleador de la Copa LPF 2021 (8) y es el hombre con mayor participación de gol en la competencia (8 tantos y 6 asistencias).

Leonardo Burián cumplió un rol clave en las Semifinales con 5 atajadas. El uruguayo es el futbolista con más minutos disputados en la Copa (1440’). Además, integra el podio de salvadas (51), y junto a Andújar, son los arqueros con más vallas invictas (8).

De acuerdo a las estadísticas de Data Factory, el colombiano Frank Fabra encabezó el listado de recuperaciones (7). Además, Lisandro López y Carlos Izquierdoz (Boca) lideraron el ranking de pases en las Semifinales (105 y 85 pases respectivamente).

Fabricio Bustos fue el jugador de Independiente con más pases (86) y quites (4) en la instancia de Semifinal. En tanto, Silvio Romero, Lucas Rodríguez y Alan Velasco fueron los futbolistas con más remates en el Rojo de Avellaneda (3).