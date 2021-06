ARGENTINA vs. CHILE

Cumplirán 15 encuentros en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA. Argentina domina el cara a cara con 10 victorias, 3 empates y 1 derrota (28 goles a favor y 9 en contra). La única alegría de La Roja fue en las clasificatorias para Sudáfrica 2010: 1-0 (Fabián Orellana).

La Selección Albiceleste llega como único escolta de Brasil (10 Pts.) en las actuales Eliminatorias y encabeza el ranking de situaciones de gol (54). Lionel Messi (Argentina), quien cumplirá 50 partidos en el certamen, es el máximo artillero histórico argentino en las Eliminatorias CONMEBOL (22). Alexis Sánchez (Chile) lleva 16 festejos en 45 apariciones en las últimas 4 ediciones. Comparativa estadística Lionel Messi vs. Alexis Sánchez

PERÚ vs. COLOMBIA

Colombia se impone tras 20 duelos en las Eliminatorias CONMEBOL (11PG-6PE-3PP). Perú lleva 8 juegos sin ganar en el historial y su único triunfo como anfitrión ante su próximo rival fue en la clasificación al Mundial de España 1982: 2-0 (Gerónimo Barbadillo y Julio César Uribe).

El seleccionado cafetero no sumó puntos y recibió 9 goles en la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericana (0-3 vs. Uruguay y 6-1 vs. Ecuador). Perú ocupa la última posición en la tabla junto a Bolivia. De acuerdo a las estadísticas de Data Factory, Pedro Gallese (Perú) es el arquero con mayor número de atajadas (17).

BRASIL vs. ECUADOR

Cuentan con 10 duelos en Eliminatorias. Brasil logró el 100% de los puntos en condición de local ante los ecuatorianos con 13 goles a favor y 2 en contra. Los 2 éxitos de Ecuador fueron por la mínima diferencia en las clasificatorias rumbo a Corea & Japón 2002 y Alemania 2006.

Brasil lidera las Eliminatorias CONMEBOL Qatar 2022 con puntaje ideal (12 Pts.). La Verdeamarela presenta un invicto de 21 partidos en las Clasificatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de la FIFA (16 victorias y 5 empates). Por su parte, el seleccionado de Gustavo Alfaro encabeza la tabla de goleadores (13) y registra 28.3% de eficacia en disparos. Ángel Mena y Moisés Caicedo son los mejores asistidores del certamen junto con Alberto Espínola de Paraguay (3).

BOLIVIA vs. VENEZUELA

Jugaron 18 partidos en las Eliminatorias CONMEBOL con 9 victorias de Bolivia (48 goles), 7 triunfos de Venezuela (27 tantos) y 2 empates.

Bolivia presenta la valla más vencida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 (12 goles recibidos). Mientras que Venezuela es el conjunto con menos anotaciones (2).

Josef Martínez (Venezuela) marcó un hat-trick en el último duelo ante los bolivianos (5-0, en 2016). Marcelo Moreno Martins (Bolivia) registra 15 conquistas en 45 juegos disputados de Eliminatorias Sudamericanas entre las últimas 4 ediciones.

URUGUAY vs. PARAGUAY

Se midieron 14 veces en las Eliminatorias CONMEBOL con 5 triunfos de Uruguay (15 goles), 7 de Paraguay (20 tantos) y 2 empates. Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez cuentan con una racha invicta de 5 partidos ante los paraguayos con 3 victorias y 2 empates.

Luis Suárez (Uruguay) y Ángel Romero (Paraguay) son dos de los máximos artilleros (4 goles) de las presentes Eliminatorias junto a Arturo Vidal (Chile). El delantero uruguayo es el goleador histórico en las Eliminatorias CONMEBOL (25 goles).