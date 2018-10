Inolvidable. El sanjuanino Juan Santiago Hierrezuelo se consagró campeón en los JJOO de la Juventud. El pibe a sus 17 años cuenta con un enorme futuro en el deporte de la naranja.

Abierto plenamente a una charla con DIARIO DE CUYO y a sólo horas de haber conseguido el logro máximo en su corta y exitosa carrera deportiva, Juan Hierrezuelo manifestó sus sensaciones. El sanjuanino junto a la Selección argentina de básquetbol 3x3 se consagraron campeones en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 tras vencer a Bélgica por 20-15. "Es increíble lo que estamos viviendo. Estoy muy contento, satisfecho y feliz. Todavía no caigo, seguramente cuando pase el tiempo tomaremos noción de lo que hemos logrado", así, con esa frase abrió, vía telefónica, el pibe que hizo historia para Argentina, para San Juan y para el club que lo cobijó en sus inicios: Ausonia.



Con 17 años, Juan ya tiene mucho para contar en su carrera como basquetbolista. A sus 13 años colgó la raqueta y -motivado por sus 2,07 metro de altura-, se decidió por el deporte de la naranja. Vecino del Bº Del Bono, en los fondos mismos de Ausonia, dejó el tenis para dedicarse de lleno al básquet pero nunca se imaginó lo lejos que podía llegar. Apenas dos años jugó en el club de los "tanos" porque con 15 años fue fichado por San Lorenzo de Almagro y viajó a la Capital Federal para empezar a transitar su camino como profesional. "Nunca imaginé que podía llegar hasta acá. Este oro lo merecíamos porque trabajamos un montón. Todos los que jugaron estas olimpiadas soñaron con la medalla de oro", expresó el alero. Sobre la inolvidable jornada de ayer, en donde vencieron en el Over Time 18-16 a Ucrania y luego derrotaron a Bélgica, Juan analizó: "Tocó un grupo áspero, clasificamos primeros y después era matar o morir porque el que perdía se despedía y nosotros queríamos hacer historia. Nos convencimos que podíamos lograrlo". Luego de la consagración, vino la emoción, las lágrimas y una postal en la tribuna que lo conmovió: "Me emocionó ver a mi familia, viajaron todos. Mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, mi abuela, mi tío. Ellos siempre me apoyan a donde voy, este logro es para ellos", contó quien hoy dejará la Villa Olímpica y se reintegrará al plantel del Ciclón: "Estoy concentrado en lo que tengo que conseguir junto a mi equipo y junto a la Selección U-18", expresó quien por su gran temporada es candidato firme al premio del Deportista del Año: "Sería muy lindo, me encantaría", se refirió.



Hierrezuelo ya cumplió uno de sus sueños pero ahora busca seguir alimentando sus aspiraciones que apuntan al Viejo Continente: "Sueño con jugar en Europa", cerró.



