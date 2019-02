Las mejores. Las bicicletas, en este caso una Specialized, están a la altura de la circunstancia. Para ellos es un hobby, pero la mayoría invierte en materiales.

Está claro que la Vuelta a San Juan representa demasiado para los ciclistas Libres y Master que llegan a vivirla cada año. Eso quedó a la vista ayer al momento de desarrollarse la contrarreloj individual. Los casi 500 competidores que están disputando la competencia traen todo un arsenal si de logística se trata, para estar a la altura de la circunstancia.



Bicicletas de contrarreloj, con el diseño más aerodinámico posible, con cascos también especializados para la crono, tapas de las ruedas y manillares. Todo lo que se válido para tratar de descontar segundos, se pudo observar en La Bebida. Bicicletas de marcas archi reconocidas, que usualmente se ven en las pruebas de los Elite son las elegidas por los ciclistas libres y master, que como ya se sabe, tienen a este deporte como un hobby, no lo realizan de manera profesional aunque sí le intentar poner todo el profesionalismo posible en los materiales, por eso quienes pueden deciden desembolsar un monto aparte a la hora de adquirir la bici.



En cuanto a la preparación previa los ciclistas de la Vuelta, lo toman de manera especial. Una dieta equilibrada y el entrenamiento previo en el rodillo son clave para salir a dejar todo de sí en la etapa cronometrada donde cada segundo es vital. "Ya no soy Elite pero sigo trabajando como si lo fuera, si dejé de correr con los profesionales fue porque no era rentable y decidí trabajar en una empresa constructora junto a mi hermano que era más rentable, pero los hábitos y la preparación siguen siendo igual que antes", así analizaba Diego Tivani previo a largar su entrenamiento ahora como ciclista libre y a la vista está, porque después el pocitano terminó rompiendo los relojes en la etapa y se puso a tiro del líder en la general.

Clave. El entrenamiento con rodillo es fundamental en la previa de cualquier etapa contrarreloj. No es una excepción para los Libres y Master.





El público

Buena concurrencia

La etapa en La Bebida contó con un importante marco de público. Una postal que se repite.