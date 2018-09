------ Epigrafe Inicio ------

Esta noche, desde las 21:30, en el Club Julio Mocoroa se desarrollará la cuarta fecha del Campeonato de los Barrios de boxeo amateur que organiza la Federación Sanjuanina de Box. Con la pelea de fondo, por el título pesado de la AMBAPA (Asociación de Managers, boxeadores y técnicos del boxeo argentino profesional y amateur), entre el sanjuanino Mariano Castro (campeón) y el pampeano Roberto Marenco, se disputarán los siguientes combates:



64 kg: Angel Brizuela (E.Jrs) vs. Alejandro Flores (RM). Oscar Peña (Club Box) vs. Sebastián Paredes (GD).



69 kg, pelea final de torneo: Andrés Atampiz (RM) vs. Mauricio Páez (Impacto).



75 kg: Enzo Lucero (Impacto) vs. Fernando Dumanzic (Mocoroa). Marcos Alonso (MS) vs. Alexander Cabanay (Landini).



81 kg: Víctor Muñoz (JCV) vs. Juan Gabriel Tello (MS).



91 kg: Jonatán Ticle (JCV) vs. Ángel Ávila (DA).



Juveniles 60 kg: Néstor Cortéz (JCV) vs. Rodrigo Andino (Impacto.



Cadetes 57 kg: Maxi Díaz (San Damián) vs. Kevin Mariño (GD).



Mujeres cadetes: Jaqueline Paredes (GDB) vs. Juliana Ávila (DA).



Las entradas se venderán en la boletería del club y cuestan: $70 la popular y $100 el Ring Side.