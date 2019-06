A un paso. Víctor Nazareno Godoy es el técnico del momento. Más allá de la polémica con San Jorge, el entrenador chaqueño es la elección de Desamparados para la nueva temporada.

Se aceleran los tiempos y justo en el medio del tormentoso cierre de temporada en el Torneo Federal A, Sportivo Desamparados apura el paso en el camino de la reestructuración de todo su proyecto tras la salida de Andrada. Y hoy, en Buenos Aires, será día clave para la llegada del nuevo entrenador, el chaqueño Víctor Nazareno Godoy ya que el presidente de Sportivo, Juan Valiente, estará cara a cara con su representante para sellar el acuerdo que lo ponga al frente del nuevo equipo apuntando a la temporada 2019-2020 que comenzará en septiembre próximo. Ya hubo varias charlas con el ex entrenador de San Jorge de Tucumán y el acuerdo es casi absoluto pero a la hora de los papeles, de los números, esperan no tener diferencias. Así, hoy mismo quedaría ya sellado el desembarco de Godoy y su cuerpo técnico.



Antes de viajar, el presidente Valiente habló de las razones que los llevaron como dirigencia a buscar decididamente a Godoy: "Hubo varias razones más allá de su exitoso presente que lo puso en la final por el ascenso. Nos interesaba el concepto global en su forma de trabajar, mirando toda la estructura de Desamparados incluyendo inferiores y juveniles. Mucho tuvo que ver su similitud con lo que hacía Víctor Andrada. Es más, Copito lo dirigió a Godoy en su paso por el fútbol boliviano y nos dio muy buenas referencias. El otro nombre que teníamos en carpeta era el de Mauricio Magistretti que está en Mendoza y hace un gran trabajo en las inferiores de Godoy Cruz. Finalmente, nos inclinamos por Victor Godoy ayudado por la impronta que les impone a sus equipos, al estilo que profesa. Eso y el final de temporada con San Jorge nos terminó de convencer. Hablamos, le hicimos nuestra propuesta, le gustó y ahora nos reuniremos con su representante y esperamos cerrar todo".



Los tiempos mandan y en el Federal A muchos equipos ya están en plena pretemporada. Desamparados aún no tiene entrenador y Valiente sabe que no pueden regalar más días: "La idea es cerrar el tema con Godoy y antes del fin de semana tenerlo ya en San Juan para comenzar la pretemporada. Así lo vemos nosotros pero vamos a ver qué tiempos manejan desde su parte porque recién termina la temporada para ellos y puede que quieran algunos días para descansar. Eso lo terminaremos de definir en la reunión".



Imaginando lo que Desamparados podrá lograr con Godoy al frente, Valiente es claro: "Queremos ser protagonistas. Veremos qué jugadores necesitará, qué nombres propone pero siempre apuntando a que Desamparados sea protagonista de verdad".

"No hablamos de lo que pasó en Mar del Plata. Eso no se tocó pero es complejo".

JUAN VALIENTE - Pte. Desamparados

Nuevo equipo

Sin fecha aún para arrancar la pretemporada pero sabiendo que no hay margen para estirar el tiempo, la dirigencia de Sportivo empezó a rearmar el plantel. Sin entrenador confirmado aún más allá de que Godoy sea el nombre elegido, ya tiene un refuerzo y es el delantero jujeño Martín Abraham -foto- quien viene de ser parte del plantel de Juventud Unida Universitario de San Luis. Pero así como esta es la primera alta, hay bajas ya respecto del plantel anterior. El defensor Gabriel Díaz, el volante Gabriel Solis y el delantero Wilson Albarracín ya se desvincularon al igual que Miranda. Así ya comenzó el rearmado del equipo, sabiendo que uno de los puntos flacos fue la contundencia goleadora.



En tanto que en el torneo local, Edgardo Herrera es quien conduce al plantel puyutano, sabiendo que será el mejor banco de pruebas para varios elementos de las inferiores que estarán bajo la mirada del nuevo entrenador del plantel del Federal A. En cuanto a más incorporaciones, se especula que puedan llegar nombres que Godoy dirigió en su paso por San Jorge.