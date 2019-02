Recordado. El plantel del Cardiff realizó un emotivo minuto de silencio en memoria del jugador.

Apenas conocida la noticia de la desaparición en el mar del avión privado que llevaba al argentino Emiliano Sala, estudios de abogados europeos, analizan quién debería responder económicamente ante la tragedia. Tras la aparición de la aeronave este domingo, el FC Nantes de Francia, el Cardiff City galés y la compañía de vuelos privados que lo trasladaba, quedaron en el ojo de la tormenta. Cuando todavía el destino de la aeronave era una incógnita, Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City, equipo que acababa de comprar a Sala, se apuró a deslindar responsabilidades y aseguró que fue el jugador quien reservó el avión Piper para hacer el viaje y no el club.



Si bien todavía se continúa analizando al extremo la letra chica que pone sobre la mesa la validez o no del contrato, todas las miradas apuntan al Cardiff City como el club que debería responder por el jugador, a pesar de que no tuviera ni un minuto de juego. Thierry Granturco, abogado especializado en derecho deportivo, explicó que "un jugador es, por encima de todo, un empleado como cualquier otro. Como tal, se beneficia de la cobertura social y médica de cualquier empleado". Y agrega que, "los ascendientes y descendientes del jugador deberían recibir una indemnización de acuerdo con su salario en caso de muerte".



El contrato, clave



Asegurarse de que el contrato haya sido firmado por las tres partes involucradas, los dos clubes y el jugador será vital. Un twitt de Cardiff mostró a Sala firmando su contrato, aún no se sabe si llevaba todas las firmas.