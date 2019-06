Enfocados. Los Patos buscarán meterse en semifinales anticipadamente este fin de semana. Universidad suma hasta ahora siete victorias y cinco caídas, en una buena campaña en el Top 8.

Se viene la penúltima fecha de la fase regular del Top 8 de rugby y en Universidad tienen la calculadora en la mano. Y es que este sábado, cuando se dispute la 13ra jornada del certamen cuyano, el conjunto sanjuanino puede cantar un pleno. Los Patos, que están terceros en la tabla, reciben al puntero Los Tordos, en un partido en el que una victoria local le permitirá romper el invicto de 12 juegos en 12 fechas que ostentan los mendocinos y de paso asegurarse prácticamente la clasificación a semifinales en forma anticipada.



La U, en su primera temporada en el Top 8 tras el ascenso logrado el año pasado, está desarrollando una buena campaña y desde la primera fecha se mantuvo en el lote de vanguardia. A falta de dos jornadas para el cierre de la ronda clasificatoria, Universidad tiene 33 puntos y está a tres del segundo, Marista (36 unidades) y le lleva dos a Liceo, el cuarto (31). Hasta ahí, los cuatro que están en zona de clasificación a semifinales.



El único equipo que tiene chances matemáticas de meterse en ese lote es Teqüé RC, que marcha quinto con 27 unidades; el sexto es Marabunta, con 18 puntos y ya sin chances.



Con dos fechas por disputarse y un máximo posible de 10 puntos en juego es que esta fecha puede ser crucial para la definición. Si la U da el batacazo y consigue una victoria se meterá en semifinales incluso frente a un eventual triunfo de Teqüé ante Liceo (en esta circunstancia entrará a tallar si suman o no bonus). Pero la U también podría clasificar en caso de perder, siempre y cuando los mendocinos tampoco logren puntos, ya que se mantendría la brecha de seis unidades en la última fecha.



Y si bien Los Patos corren con la más difícil pues deben enfrentarse al imbatible (hasta ahora) Los Tordos, no menos difícil será el partido para Teqüé pues Liceo está obligado a ganar para mantenerse en zona de clasificación.



De acuerdo a la programación, Universidad recibirá a Tordos este sábado a las 15,30, en su cancha de Pocito. A su vez, Teqüé será anfitrión de Liceo a la misma hora; mientras que Marista visitará a Marabunta RC. En cuanto al San Juan RC, irá a la Patagonia para medirse ante Neuquén desde las 15,30, en duelo de coleros. Los de Santa Lucía no tienen chances de repetir semifinales, como en 2018.



Polémica



Se viene los cuartos de final del Súper Rugby entre Jaguares y Chiefs (Nueva Zelanda) y la SANZAAR hizo una polémica designación del árbitro. Y es que Glen Jackson no sólo es neozelandés, sino que jugó 5 años en Chiefs.