Picante. El clima en el Bajo Flores fue de auténtico clásico barrial. Pato Toranzo se encargó de ponerle otro condimento al declarar.

El volante de Huracán Patricio Toranzo sostuvo anoche que "es lindo" que lo "insulten", porque eso significa que no pasó "desapercibido", luego de ser denostado por los hinchas de San Lorenzo durante el cotejo que terminó empatado sin goles por la ida de la Copa de la Superliga.



"Hicimos un gran partido porque tuvimos pasajes de fútbol. Quería que se pongan nerviosos y aprovechar un contraataque, que lo tuvimos, pero no pudimos definir. De cualquier manera es un gran resultado pero la llave está abierta, así que no hay que confiarse", explicó Toranzo. "Y además terminamos jugando con 10 hombres porque Lucas Merolla estaba haciendo un partido bárbaro y no era para que lo expulsaran", puntualizó.



El "Pato", remarcó que Huracán quiere "lograr la clasificación y hacer historia".