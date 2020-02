"Que un equipo sanjuanino esté puntero en el Federal, o Liga B como se llamaba antes, es histórico para el básquet de nuestra provincia. No había pasado nunca y esto es producto de un proyecto serio en el que se trabaja mucho", expresó Claudio Manrique, el entrenador del Jáchal Básquetbol Club, el equipo sensación de la equilibrada División Cuyo del Torneo Federal de Básquetbol. Y es que el Expreso del Norte viene de un doblete y alcanzó las 12 victorias en 18 fechas, para mantenerse como líder y mantener intactos sus sueños de avanzar.



Jáchal BC llegó a los 30 puntos, luego de sumar cuatro unidades frente a All Boys y a Juventud Unida de Alpachiri, en La Pampa. "Encontramos el equipo y cada uno sabe y conoce su rol. Primero defendemos con intensidad y después atacamos; y eso nos ha redituado. Tratamos de aprovechar al máximo las virtudes y de proteger nuestras debilidades, con un básquet abierto, vistoso y con mucho gol", detalló Manrique, quien ya lleva seis años en el proyecto jachallero.



Precisamente, el Expreso del Norte ha sabido capitalizar en este tiempo todo su potencial, pues de sorprender con su aparición en el ámbito local y ganar todo, ahora extiende su profesionalismo en la región, frente a equipos que han brillado en lo alto del básquetbol nacional.



"Hace seis años pensar en liderar la tabla de posiciones de un Federal, en una zona tan competitiva como la nuestra, era impensado. Ahora que llegamos a lo alto tenemos que mantenernos así, para clasificar directo. En este tipo de torneos tan parejos los partidos se resuelven por detalles y nosotros preparamos mucho cada encuentro", expresó Manrique, quien lidera un cuerpo técnico integrado por Renzo Picarelli (primer asistente), Martín Riveros (preparador físico), Alejandro Arnaez (scouting y video), Rodrigo del Castillo (estadísticas) y Ramón Balmaceda (auxiliar).



Los norteños volverán a jugar el 28 de febrero y tendrán un exigente compromiso, pues en el estadio Papa Francisco recibirán a Pico FC, a las 21,30.



A su vez, el otro representante en el torneo, San Juan Básquetbol, no logra asentarse y marcha penúltimo con 10 derrotas en 15 partidos.



De todos modos, este fin de semana jugará de visitante buscando escalar en la tabla. El viernes se presentará ante Ferro en el Colosito de Barrio Talleres (21,30) y el domingo ante Pico, en el Parque Ángel Larrea (21,30).

Figura

65

Puntos sumó Maximiliano Ríos el último fin de semana y fue la figura del equipo. Y es que fueron 29 puntos ante All Boys y luego le marcó 36 tantos a Juventud Unida.