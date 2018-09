Lo que parecía ser un fin de pretemporada tranquilo, con todo casi resuelto, se convirtió en amargura en Sportivo Desamparados. Y es que en la práctica formal para definir la formación del debut ante San Lorenzo en Catamarca Facundo Torres tuvo que salir por una molestia en su rodilla derecha. Primero se especuló con lo mínimo pero el propio defensor se sinceró con absoluta crudeza al analizar lo que le pasó: "Sentí el mismo ruido y los mismos síntomas que cuando me lesioné en abril pasado. Esa vez fue una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y no hubo necesidad de intervención quirúrgica. Con reforzamiento muscular y kinesiología recuperamos y pude hacer incluso la pretemporada sin problemas. Pero este jueves sentí el mismo crack, ese ruido, y temí lo peor.

El primer diagnóstico me lo dieron en el Hospital Rawson y pasaba por un resentimiento de esa lesión. Pero entre martes y miércoles vamos a hacer una resonancia magnética para poder tener certeza definitiva. Por precaución yo no viajo a Catamarca y tampoco voy a estar en el debut como local contra Maipú. Espero que sea lo mejor pero éstas son cosas que pasan en el fútbol y hay que asumirlas con calma. Hay que esperar los estudios y recién ver qué hacemos. Duele porque es el debut, porque uno se prepara para este momento pero con angustiarse no se gana demasiado". Sin Facundo Torres, el entrenador Víctor Andrada decidió ratificar lo que ya había ensayado en la práctica del Bicentenario, retrasando a Leonel Pietkiewicz como lateral izquierdo y colocando a Ariel Sánchez como volante por ese sector.

Así, Desamparados quedó confirmado con Martín Perelman en el arco; González Bordón, Décimo, Díaz y Pietkiewicz en defensa; Lastra, Solis, Ochoa y Sánchez en el mediocampo y arriba, Albarracín junto a Silvio Prieto. En tanto en Catamarca, San Lorenzo ya confirmó formación para el debut con Leonel Caffaratti en el arco; Jesús Calderón, Martín Arce y Facundo Rivero en defensa; Juan Pablo Villafañe, Gonzalo Gómez, Emmanuel Perea, Leandro Wagner en el medio; Williams Peralta como enganche; Martín Bordonaro y Emmanuel Barbosa como delanteros.