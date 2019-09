Ausente. Otro desgarro sacó a Salvio de la Copa.



Eduardo Salvio sufrió una molestia en su isquiotibial izquierdo, zona en la que había sufrido una distensión y es baja en Boca. Pese a que figura en la lista de concentrados para el partido del sábado ante Newell"s, no estará en consideración de Gustavo Alfaro para ese compromiso ni para el martes 1 de octubre ante River, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Toto se resintió del mismo músculo en el que había padecido una ruptura durante la revancha de los cuartos de final de la Libertadores con Liga de Quito. Esa lesión fibrilar le impidió jugar el Superclásico por la quinta fecha del campeonato doméstico que terminó 0-0 en Núñez. Luego de 24 días de recuperación, volvió a ver competencia oficial el sábado pasado contra San Lorenzo (ingresó el último cuarto de hora en lugar de Sebastián Villa) y terminó sin molestias. En el entrenamiento de esta mañana tuvo que ser atendido por los auxiliares médicos del club por el dolor que lo aquejó.Si bien iba a ser preservado este fin de semana, el ex Benfica asomaba como una pieza fija en la pizarra de Alfaro de cara al choque de ida por las semis de la Copa en el Monumental. Confirmado el resentimiento de su lesión en el isquio izquierdo, Boca tendrá una baja importante en el trascendental cruce continental. Desde la entidad de la Ribera todavía no emitieron un parte médico oficial.